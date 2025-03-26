取代美國？德國要成為北約「核心樞紐」 紅黑兩黨將提升國防能力

（德國之聲中文網）德國聯合政府組閣談判中，聯盟黨（基民盟/基社盟）和社民黨的安全政策專家提出，要將德國發展為北約的核心樞紐，並在「短期內、大力且可持續地」提升國防軍的戰備能力。路透社查閱了來自國防、外交、發展和人權工作組的最終文件做出上述報導。

該文件呼籲德國采取更加強硬的外交和國防政策，將俄羅斯認定為「最大和最直接的威脅」，並將中國描述為「制度性競爭對手」。

承諾跨大西洋聯盟並擴大自身外交安全影響力

基民盟、基社盟和社民黨的外交和安全政策專家均明確表示將維護與美國的聯盟關系。文件指出：「與美國的關系仍具有至關重要的意義。」德國希望繼續與美國保持核共享。但與此同時，德國希望擴大歐洲的外交與安全影響力，深化與英國和土耳其的關系。不過文件強調，土耳其需改善其民主、法治和人權狀況。此外，德國計劃與新興市場和發展中國家加強合作，拓展全球網絡，並成立新的「南北委員會」。

文件承諾繼續支持烏克蘭和以色列，包括向烏克蘭提供物資和政治安全保障，以維護其主權。但未透露具體細節。德國政府在與盟友協商，探討如何利用被凍結的俄羅斯國有資產，為烏克蘭提供財政和軍事支持。

推進軍工現代化，發展高科技防禦體系

在軍事能力提升方面，聯盟黨和社民黨雖然同意逐步增加國防預算，但尚未能就本屆政府任期結束前的具體目標達成一致。德國計劃重點投資未來軍事技術，並將其引入軍隊，具體包括無人系統、衛星系統、人工智能、電子戰、網絡安全、軟件定義防御（SDD）、雲計算和高超音速武器。此外，德國還將加強太空防御能力，並在新政府的第一年內制定一項國家太空戰略。

在軍工業方面，文件指出：「在關鍵領域，如彈藥，我們將更多地采用預先簽訂采購合同和采購保障機制。」政府將確保炸藥等關鍵資源的供應，以提高國防供應鏈的安全性和可靠性。

分歧仍存

如預料的那樣，在諸多問題上兩黨政策專家仍未能達成意見一致。例如，基民盟主張將德國發展援助部並入外交部，並在總理府設立國家安全委員會。

由來自聯盟黨和社民黨的各政策專家組成的16個工作組須於周一提交各自的最終報告，接下來將由兩黨的高層小組進行討論，最終內容可能還會進行調整。

（路透社）

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