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敘國阿拉維派平民遭報復性屠殺 倖存者籲聯合國保護

中央社／ 開羅26日專電

敘利亞6日在西北部城鎮發生武裝份子與新政府安全部隊交火，以及大規模阿拉維派人士遭屠殺事件。一名當地阿拉維派平民渴求停止殺戮，在與中央社記者訪談中，急切呼籲國際各界有力人士介入，並由聯合國安理會管轄。

2024年12月，由伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）主導的反政府軍占領首都大馬士革後，宣稱成功推翻前總統阿塞德（Basharal-Assad）統治24年的極權政府，近14年的敘利亞內戰似乎也劃下句點，準備迎接沙解頭目夏拉（Ahmed al-Sharaa）（現為敘利亞臨時總統）口中的「敘利亞歷史新頁，以正義取代壓迫…以仁慈取代苦難」。

然而，3月6日卻在敘利亞西北濱一個小城鎮賈卜萊（Jableh）及周邊村莊，爆發不同教派族群間的血腥衝突。截至14日，戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台」（SOHR）報告，在拉塔基亞（Latakia）與托土斯（Tartus）兩省發生的宗派屠殺累計死亡人數已達1500人。聯合國人口基金（UNFPA）則估計，敘利亞近期暴力衝突已導致5萬1000名平民流離失所。

阿拉維派（Alawite）是伊斯蘭教什葉教派的分支，僅占敘利亞總人口約6%至12%，主要分布在敘利亞西北部，如拉塔基亞和托土斯兩省。屬於阿拉維派的前總統阿塞德即在拉塔基亞出生長大。阿拉維派屠殺事件爆發地賈卜萊，則是拉塔基亞省內阿拉維派核心區。

英國「衛報」（Guardian）報導表示，3月執行阿拉維派屠殺行動的武裝份子多數來自名義上已屬於夏拉組建的新政府軍。

透過一名來自賈卜萊，屬於阿拉維教派，現居埃及開羅的敘利亞女士夢娜（Mona），其仍在賈卜萊的弟弟哈桑（Hassan）25日藉通訊軟體告訴中央社記者說：「這是一個極端的『塔克菲爾主義』（Takfirism）組織崛起。組織中沒有任何政黨、少數族群和教派的參與，充滿極端伊斯蘭意識形態，排斥世俗主義（secularism）和民主意識。在新當局缺乏監督機制的情況下，我非常擔心害怕，未來對我們阿拉維派少數族群的屠殺一定會持續不斷。」

夢娜解釋，「塔克菲爾主義」是一種極少數的伊斯蘭極端意識形態，主張要殺死被宣告為叛教徒的其他穆斯林。此種指控本身在阿拉伯語發音稱為「塔克菲爾」（takfīr），指控者稱為「塔克菲力」（takfīri），字根是阿拉伯語「卡菲爾」（kafir，意指無信仰者或異教徒）。

根據伊斯蘭教律法傳統，叛教的懲罰是死刑，因此任意指控其他穆斯林為叛教者是禁忌，只有律法學者有權判決。然而，少數宗教極端份子會隨意判定其他穆斯林為叛教者，並主張對其採取暴力手段，例如薩拉菲聖戰士組織（Salafi jihadist）。

近40歲的哈桑原本在銀行任職，現在和其他鄰居一樣，幾乎躲避在家中，不太敢出門。哈桑也提醒夢娜現階段千萬不要回敘利亞，家鄉地區情勢仍極險峻。

夢娜回憶道，3月6日哈桑傳來訊息說，聽到附近激烈槍戰聲四起。他們知道，最讓他們擔憂的「報復性殺戮」終究還是要來了，也就是對他們這些在伊斯蘭教派上和前總統阿塞德同屬「阿拉維派」者的屠殺，即使他們只是一般平民百姓。

接著夢娜就聯絡不上哈桑。夢娜原本以為哈桑已經喪命於襲擊。然而，幾天後，哈桑又傳來訊息告訴夢娜，網路訊號非常不穩，但還好他們一家人都還活著。

哈桑說，3月6日，歹徒對著他們的房屋開了20多發子彈。他們伏臥在桌子和床底下，躲過不停從窗外掃射而來的子彈。第二天，一群著重裝設備、手持武器的武裝份子闖入家門。其中一名武裝份子以槍指著穿戴頭巾的女兒問：「妳是遜尼派還是什葉派？」女兒回說：「遜尼派。」那些武裝份子隨即轉身離開。

夢娜告訴記者，哈桑嘆道，死神當時輕易地放過他們是一個奇蹟；但他們也為了要活命而說出違背他們教派的話。夢娜的語氣五味雜陳。

哈桑強調，他其實並不贊同阿塞德政權和統治方式；但由於反對派運動本質即是恐怖主義和塔克菲爾主義，不斷呼口號：「阿拉維派進墳墓；基督徒去貝魯特」。

哈桑說：「當你聽到這樣的威脅口號時，你就不得不接受任何能保護你的政權，即使這個政權是透過剝削這個國家和生活在當地的少數族群來鞏固。為了活命，你別無選擇。」

哈桑稱，阿塞德垮台後，他們的社區就不斷遭受暴力攻擊。他呼籲，國際社會能伸出援手，依照聯合國憲章第7章維護國際和平與安全的核心法律架構，對敘利亞的阿拉維派少數族群實施國際保護措施，使敘利亞沿海地區，尤其是拉塔基亞和荷姆斯（Homs）兩省接受安理會管轄，並派遣國際調查委員會調查和公布事實，將罪犯繩之以法。

伊斯蘭 敘利亞 教派 聯合國

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