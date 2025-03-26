南韓野火24死火勢逼近7號國道 世界遺產、核電廠恐陷危險

台灣對於「仇恨言論罪」（hate speech）的理解幾乎存在真空狀態。不過「仇恨言論罪」在西方社會卻是一種非常敏感、也累積了許多判例的犯罪型式。第二次世界大戰時，納粹啟動針對猶太人、吉普賽人等少數族群的大屠殺之前，就是先鋪陳了多年針對這些族群的仇恨言論，才有辦法在時機來臨時，讓幾乎整個德國主流社會認為趕走這些族群理所當然，最後造成血淚的歷史悲劇。汲取第二次世界大戰的教訓，西方國家意識到，言論自由絕對不可以無限上綱，否則後果難以設想。最近在台灣沸沸揚揚的網紅亞亞事件，就突顯「言論自由權」和「仇恨言論罪」的界線劃分在社會中格外重要。

2025-03-26 16:53