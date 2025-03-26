南韓野火24死火勢逼近7號國道 世界遺產、核電廠恐陷危險
南韓各地森林大火連續多日未止，其中慶尚北道義城郡一帶野火隨著強風向東海岸蔓延，可能北上接近7號國道。截至今天下午4時統計，已有24人喪生、12人重傷、14人輕傷。
據南韓中央災難安全對策本部通報，截至今天下午4時為止，義城郡一帶野火已造成20人死亡、7人重傷、8人輕傷；慶尚南道山清郡4人死亡、5人重傷、4人輕傷；蔚州市溫陽邑2人輕傷。
其中火勢最為旺盛的義城郡已連續延燒第5天，影響區域推測達到3萬7000公頃，火勢更可能因強烈的南風及西南風影響北上，屆時不僅會影響慶尚北道安東市被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的河回村（Hahoe Village）與陶山書院，甚至可能接近東部沿岸的7號國道及慶尚南道東北部蔚珍郡的核電廠。
南韓山林廳官員表示，目前季節主要吹西風，火災初期的火勢主要是向東移動，但25、26日穿起了南風及西南風，導致路線改變，目前仍有許多不確定性。
此外，蔚州市溫陽邑火勢已撲滅74%，300多名鄰近住戶撤離；山清、河東郡火勢已撲滅77%。1700多名住戶撤離。
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