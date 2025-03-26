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英國擬投入860億 興建1.8萬戶社宅及可負擔住宅

中央社／ 倫敦26日專電

英國政府今天將發布春季財政報告，各界預期社會福利等公共支出將遭削減。不過，官方預先釋出「好消息」，宣告擬投入20億英鎊（約新台幣860億元），興建多達1萬8000戶社會住宅與可負擔住宅。

英國政府25日宣布挹注20億英鎊，以帶動更多民間資金投入，目標為興建1萬8000戶社宅與可負擔住宅。去年7月上台執政的英國工黨在競選期間曾承諾任內將興建多達150萬戶可負擔住宅，並將為此鬆綁土地利用等建設法規限制。

英國政府指出，20億英鎊只會用於確定至2029年6月可完工、且最遲須於2027年3月開工的建案。政府擬於今年6月進一步提出對社宅和可負擔住宅的長期投資規劃。

根據規劃，政府資金將優先用於社宅。值得一提的是，在英國，「社會住宅」與「可負擔住宅」的主要區別之一是產權：一般而言，社宅為公部門所有，因此住戶為租客。不過，符合特定條件的租戶可依法購入承租3年以上的社宅，部分租戶也可合法當「二房東」。

超過20位英國企業界高階經理人，以及非政府組織和工會代表去年12月曾聯名致函財政大臣里夫斯（Rachel Reeves），呼籲政府投入更多資源、加速興建社宅，每年需興建9萬戶，並持續10年。

英國政府限定新挹注的20億英鎊須用於2029年6月可完工建案，這顯示工黨政府有意在下一次國會大選登場前，確保有足夠具體「政績」，可說服選民再度投票支持執政黨。

此外，英國政府近日另宣布未來4年將投入總計逾6億英鎊，用於強化技職教育和在職人力發展，目標為培訓多達6萬名新一代工程師，以及水電、木工、砌磚水泥等第一線技術人員，以充實英國營建業本地人才庫、解決缺工問題。

官方數據顯示，英國營建業現有超過3萬5000個職缺，其中超過半數遲未有適當人力填補，是英國缺工最嚴重產業類別。

英國財政獨立監管機關「預算責任辦公室」（OBR）今天將發布新一波財政預測，預期將下修英國經濟成長數字。

財政大臣將參考OBR的預測，提出財政報告。近日多項消息透露，為減少舉債、確保財政紀律，英國政府擬削減公共支出，包括節約失能給付等社會福利支出達50億英鎊、縮減公務體系規模並至2029年達成削減政府各項行政支出達15%。

不過，執政黨工黨屬政治光譜中間偏左政黨，刪減社福預算在執政黨國會議員之間引發不滿。

此外，自今年4月起，國民保險（NI）雇主提撥率調升，同時調降提撥門檻，相當於大幅增加稅賦。基本工資也一併調升，且調升幅度高於通貨膨脹率。這些因素普遍被視為不利業主擴大投資。

工黨 社宅 英國

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