歐盟公布47個戰略性金屬清單 涵蓋專門用於支持國防工業項目

（德國之聲中文網）這份清單是2023年達成的《關鍵原材料法案》實施的一部分，該法案規定，歐盟到2030年需實現10%的原材料開采率、40%的加工率以及25%的回收率。

歐盟工業專員塞茹爾內（Stéphane Séjourné）在新聞發布會上表示：「長期以來，原材料一直是我們工業政策的盲點，歐洲往往更傾向於幾乎完全從境外采購所需的原材料。直至新冠疫情危機和俄烏戰爭讓我們意識到，我們的對外依賴是多麼的危險。」

這份關鍵原材料清單包括鋁、銅和鎳等基礎金屬、生產電池所需的核心金屬鋰、風力渦輪機的永久磁鐵以及生產電動汽車所需的稀土元素。

歐盟委員會表示，這47個戰略項目分布在13個歐盟成員國，包括比利時、法國、意大利、德國、西班牙、愛沙尼亞、捷克、希臘、瑞典、芬蘭、葡萄牙、波蘭和羅馬尼亞。其中 25 個項目涉及原材料開采，24個涉及加工，10個涉及回收，其中一些項目涵蓋多個環節。未來還將公布更多項目清單，以涵蓋剩餘的關鍵原材料，其中也包括歐盟以外的項目。

在失去廉價俄羅斯天然氣以及疫情期間供應鏈受到沖擊後，歐盟希望避免對單一來源的關鍵金屬產生過度依賴。因此，聯合采購也已成為歐盟委員會正在推動的新工具之一。

目前，中國在稀土開采、電動車電池和太陽能電池板金屬加工等關鍵領域佔據主導地位。

塞茹爾內表示：「如果沒有稀土，就無法建立國防工業。稀土被用於雷達、聲吶和瞄准系統，而我要提醒大家，我們對中國的精煉稀土材料依賴度高達 100%。”

在47個項目中，22個涉及鋰、12個涉及鎳、11個涉及石墨、10個涉及鈷以及7個涉及錳，上述項目主要服務於電池制造供應鏈，其中一些項目涵蓋多種金屬。此外，還有一個鎂項目以及三個鎢項目，專門用於支持歐盟的國防工業。

在審批流程上，這些項目將享受簡化待遇，采礦許可的審批最長期限為27個月，加工或回收許可最長期限為15個月。審批程序長期以來一直是歐盟綠色項目推進的障礙，企業需要同時應對27個成員國的法規以及當地社區的要求，導致項目實施往往需要耗費數年時間。

此外，歐盟還將成立一個融資小組，提供融資建議，並利用各成員國的中央銀行、歐洲投資銀行以及歐洲復興開發銀行的公共擔保，鼓勵私人投資以推動這些高成本項目的啟動。

（路透社）

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