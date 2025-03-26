快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自殘 2人送醫滿地鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

美國土安全部長訪薩爾瓦多 將造訪關委內瑞拉黑幫監獄

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
被川普政府稱為黑幫「阿拉瓜火車」份子的委內瑞拉人遭驅逐出美國以來，一直被關押在監獄。 新華社
被川普政府稱為黑幫「阿拉瓜火車」份子的委內瑞拉人遭驅逐出美國以來，一直被關押在監獄。 新華社

美國國土安全部長諾姆今天訪問薩爾瓦多時，將造訪一座戒備森嚴的監獄。被川普政府稱為黑幫「阿拉瓜火車」份子的委內瑞拉人遭驅逐出美國以來，一直被關押在這裡。

美聯社報導，諾姆（Kristi Noem）今天這趟行程是她3天出訪的一環，她還將前往哥倫比亞和墨西哥。

根據國土安全部聲明，諾姆出訪薩爾瓦多時，將參觀名為「恐怖主義監禁中心」（Terrorism Confinement Center）的監獄，並拜會總統布格磊（NayibBukele）。

川普本月援引1798年「外國敵人法」（AlienEnemies Act），還說美國遭到「阿拉瓜火車」（Trende Aragua）幫派入侵後，這些委內瑞拉人被逐出美國。「外國敵人法」賦予總統戰時權力，並允許不經移民或聯邦法院法官審判，將非公民驅逐出境。

委內瑞拉 川普 幫派 監獄 移民 美國 薩爾瓦多

延伸閱讀

美制裁原油意在打擊中國？ 北京回批粗暴干涉委國內政

委內瑞拉回應了！川普對委國石油買家祭25%關稅 中國又遭殃

白宮發備忘錄 要求制止對聯邦興訟 逼律師收手

美向薩爾瓦多「出租監獄」關押黑幫 法界憂國際訴訟

相關新聞

韓媒：最大在野黨魁李在明違選舉法二審改判無罪

韓聯社報導，南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反公職選舉法，二審改判無罪。中央日報指出，隨著判決出爐，李在明暫時擺脫喪失議員職務...

影／南韓野火救災直升機墜毀釀1死！山林廳緊急暫停全國空中滅火

韓聯社報導，南韓東南部野火21日起延燒至今，造成至少20人死亡，當局出動消防單位、軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火...

從國際案例看亞亞事件：仇恨言論或是叛國罪？

台灣對於「仇恨言論罪」（hate speech）的理解幾乎存在真空狀態。不過「仇恨言論罪」在西方社會卻是一種非常敏感、也累積了許多判例的犯罪型式。第二次世界大戰時，納粹啟動針對猶太人、吉普賽人等少數族群的大屠殺之前，就是先鋪陳了多年針對這些族群的仇恨言論，才有辦法在時機來臨時，讓幾乎整個德國主流社會認為趕走這些族群理所當然，最後造成血淚的歷史悲劇。汲取第二次世界大戰的教訓，西方國家意識到，言論自由絕對不可以無限上綱，否則後果難以設想。最近在台灣沸沸揚揚的網紅亞亞事件，就突顯「言論自由權」和「仇恨言論罪」的界線劃分在社會中格外重要。

歐盟公布47個戰略性金屬清單 涵蓋專門用於支持國防工業項目

這份清單是2023年達成的《關鍵原材料法案》實施的一部分，該法案規定，歐盟到2030年需實現10%的原材料開采率、40%的加工率以及25%的回收率。

蔡英文疑2024年訪日受阻 全為大陸水產禁令？日外相回應

日媒報導前總統蔡英文去年曾計劃訪日，因日本顧慮中國反對而沒有批准。日外相岩屋毅今天答覆眾議員質詢時予以否認，表示無論是蔡...

美國土安全部長訪薩爾瓦多 將造訪關委內瑞拉黑幫監獄

美國國土安全部長諾姆今天訪問薩爾瓦多時，將造訪一座戒備森嚴的監獄。被川普政府稱為黑幫「阿拉瓜火車」份子的委內瑞拉人遭驅逐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。