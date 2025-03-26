美國土安全部長訪薩爾瓦多 將造訪關委內瑞拉黑幫監獄

美國國土安全部長諾姆今天訪問薩爾瓦多時，將造訪一座戒備森嚴的監獄。被川普政府稱為黑幫「阿拉瓜火車」份子的委內瑞拉人遭驅逐出美國以來，一直被關押在這裡。

美聯社報導，諾姆（Kristi Noem）今天這趟行程是她3天出訪的一環，她還將前往哥倫比亞和墨西哥。

根據國土安全部聲明，諾姆出訪薩爾瓦多時，將參觀名為「恐怖主義監禁中心」（Terrorism Confinement Center）的監獄，並拜會總統布格磊（NayibBukele）。

川普本月援引1798年「外國敵人法」（AlienEnemies Act），還說美國遭到「阿拉瓜火車」（Trende Aragua）幫派入侵後，這些委內瑞拉人被逐出美國。「外國敵人法」賦予總統戰時權力，並允許不經移民或聯邦法院法官審判，將非公民驅逐出境。