蔡英文疑2024年訪日受阻 全為大陸水產禁令？日外相回應

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中央社／ 東京26日專電
日本外相岩屋毅。 法新社
日本外相岩屋毅。 法新社

日媒報導前總統蔡英文去年曾計劃訪日，因日本顧慮中國反對而沒有批准。日外相岩屋毅今天答覆眾議員質詢時予以否認，表示無論是蔡英文方面探詢，還是日本政府拒絕，都是不存在的事情，並說台灣前總統訪日有多個先例。

日本媒體日前報導，根據知情人士透露，蔡英文原本去年7月有意訪日致意安倍「三回忌」，但當時日本岸田政府期待中國解除進口日本水產品的禁令，致力於改善中日關係，擔心蔡英文訪日會帶來不良影響，因此沒有答應。

產經新聞報導，日本維新會眾議員和田有一郎今天在眾院外務委員會質詢岩屋毅時，針對此事詢問事實真相，岩屋毅予以否認。和田追問，「蔡英文以私人身分來日本掃墓，是可以的吧？」岩屋毅依據外交慣例迴避明確回答，僅表示「很抱歉給出慣有的答覆，但是針對假設性問題，我避免回答。」

但岩屋毅補充，「政府的立場是與台灣維持非政府間的實務關係，將根據個別具體情況妥善應對。此外，台灣前總統訪日在過去有多個先例」。

和田指出，台灣現任總統賴清德過去擔任副總統期間，曾以私人身分出席安倍晉三的葬禮，他認為岩屋現在「拒絕回答假設性問題，可能會向國際社會傳達錯誤訊息」。和田認為，岩屋應該明確說出，「這是可能的」。他並進一步說，「正是因為迴避回答假設性問題，才會有人質疑岩屋是否在向中國示好。」

岩屋對此反駁說，「我的外交面向台灣、面向中國，也面向全世界」，並再次強調，「我再次說明，我們會根據個別具體情況妥善應對，而過去已經有相關先例。」

蔡英文辦公室日前對於此事回應，針對前總統蔡英文訪日一事，有注意到相關報導，但事實上蔡英文截至目前，並沒有相關的行程安排。

安倍晉三 日本 蔡英文 賴清德

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