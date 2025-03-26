快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳白狼將公布新任竹聯幫主 警署長發聲：有人敢宣布立即逮捕

泰總理貝東塔挺過不信任案 最大在野黨：已暴露政府危機

中央社／ 曼谷26日專電
泰國總理貝東塔。 美聯社
泰國總理貝東塔。 美聯社

泰國總理貝東塔今天順利挺過不信任案。投票結束後，貝東塔感謝參與不信任案的各方人員；最大在野黨人民黨則表示不信任案辯論中暴露了政府的危機，人民黨將會持續強力監督政府。

泰國以人民黨（People's Party）為首的在野聯盟對執政黨為泰黨（Pheu Thai）主席、總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的內閣發起不信任案，國會眾議院24日和25日進行不信任案辯論，今天早上進行不信任案投票。

眾議院目前共有495名議員，今天出席487人，319人投下信任票，162人投下不信任票，7人棄權，貝東塔順利挺過不信任案。

貝東塔稍後在社群媒體X發文表示，不信任案順利結束，她要感謝代表民眾的各方，還有盡力解釋每個議題的內閣成員，她也要感謝朝野眾議員為了國家的利益，參與這個監督的過程。

貝東塔表示，不管是反對或支持的每一票，都是她和內閣繼續為人民服務的力量；她也感謝所有國會的官員、公務員、媒體以及關注這個不信任案的所有人。

人民黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）在投票結束後受訪表示，雖然貝東塔通過了不信任案，但是在不信任案辯論的過程中，暴露了許多貝東塔政府的危機。他表示，雖然不信任案落幕，但是人民黨還可以採取其他策略更嚴格監督貝東塔政府，其中也包括了法律訴訟。

內閣 投票 泰國 議員 辯論

延伸閱讀

執政聯盟壓倒性優勢 泰國總理貝東塔挺過不信任投票

懶人包｜2025台北國際插畫博覽會4/3-6登場：會場地圖、亮點與舞台活動一次看

Mitsubishi在泰國正式發表Xforce HEV油電休旅

迎接泰國潑水大戰！限定行程8折起 嘟嘟車夜遊、包車潑水對決最夯

相關新聞

韓媒：最大在野黨魁李在明違選舉法二審改判無罪

韓聯社報導，南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反公職選舉法，二審改判無罪。中央日報指出，隨著判決出爐，李在明暫時擺脫喪失議員職務...

影／南韓野火救災直升機墜毀釀1死！山林廳緊急暫停全國空中滅火

韓聯社報導，南韓東南部野火21日起延燒至今，造成至少20人死亡，當局出動消防單位、軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火...

泰總理貝東塔挺過不信任案 最大在野黨：已暴露政府危機

泰國總理貝東塔今天順利挺過不信任案。投票結束後，貝東塔感謝參與不信任案的各方人員；最大在野黨人民黨則表示不信任案辯論中暴...

無畏鎮壓力挺伊斯坦堡市長 土耳其逾千人被捕！含法新社記者

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的主要政敵伊瑪莫魯被捕後，數以萬計民眾今天持續在首都安卡拉抗...

加薩戰爭看不到盡頭 巴勒斯坦人示威怒嗆哈瑪斯

數千名巴勒斯坦人今天在加薩北部怒吼，高呼反哈瑪斯口號，為以哈2023年10月7日在加薩爆發戰爭以來，當地針對這個武裝組織...

魯比歐訪加勒比海 將談能源安全非法移民等問題

美國國務院官員今天表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於本週稍晚訪問加勒比海（Caribbean）地區，討論能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。