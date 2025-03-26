泰總理貝東塔挺過不信任案 最大在野黨：已暴露政府危機

泰國總理貝東塔今天順利挺過不信任案。投票結束後，貝東塔感謝參與不信任案的各方人員；最大在野黨人民黨則表示不信任案辯論中暴露了政府的危機，人民黨將會持續強力監督政府。

泰國以人民黨（People's Party）為首的在野聯盟對執政黨為泰黨（Pheu Thai）主席、總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）領導的內閣發起不信任案，國會眾議院24日和25日進行不信任案辯論，今天早上進行不信任案投票。

眾議院目前共有495名議員，今天出席487人，319人投下信任票，162人投下不信任票，7人棄權，貝東塔順利挺過不信任案。

貝東塔稍後在社群媒體X發文表示，不信任案順利結束，她要感謝代表民眾的各方，還有盡力解釋每個議題的內閣成員，她也要感謝朝野眾議員為了國家的利益，參與這個監督的過程。

貝東塔表示，不管是反對或支持的每一票，都是她和內閣繼續為人民服務的力量；她也感謝所有國會的官員、公務員、媒體以及關注這個不信任案的所有人。

人民黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）在投票結束後受訪表示，雖然貝東塔通過了不信任案，但是在不信任案辯論的過程中，暴露了許多貝東塔政府的危機。他表示，雖然不信任案落幕，但是人民黨還可以採取其他策略更嚴格監督貝東塔政府，其中也包括了法律訴訟。