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加薩戰爭看不到盡頭 巴勒斯坦人示威怒嗆哈瑪斯

中央社／ 加薩走廊貝特拉希亞25日綜合外電報導
以色列23日對加薩地區再次發動攻勢，圖為巴勒斯坦人逃離拉法市抵達加沙汗尤尼斯(Khan Younis)。美聯社
以色列23日對加薩地區再次發動攻勢，圖為巴勒斯坦人逃離拉法市抵達加沙汗尤尼斯(Khan Younis)。美聯社

數千名巴勒斯坦人今天在加薩北部怒吼，高呼反哈瑪斯口號，為以哈2023年10月7日在加薩爆發戰爭以來，當地針對這個武裝組織發動規模最大的一場示威遊行。

以色列上星期打破與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）維持近兩個月的休戰狀態，重新在加薩走廊（Gaza Strip）發動猛烈的砲火攻勢。

根據美國有線電視新聞網（CNN）現場記者的估計，今天有約數千名巴勒斯坦民眾在加薩北部城市貝特拉希亞（Beit Lahia）街頭遊行，高呼「看在老天爺的份上，哈瑪斯走吧」、「哈瑪斯是恐怖分子」以及「我們要戰爭結束」等口號。

1則在社群媒體上分享的訊息，顯然號召民眾今天在加薩各地展開9場反哈瑪斯示威行動，主辦單位表示，「我們的聲音必須傳達至所有出賣我們鮮血的間諜」的耳裡。

這條訊息還說，「讓他們聽見諸位的聲音，讓他們知道加薩並非默不作聲，讓他們知道有一群人不接受被消滅」的命運。

CNN無法核實這條訊息的原始來源。

不願意透露姓氏、僅說自己名叫瑪迪（Majdi）的抗議民眾告訴法新社說：「大家都累了。」他說：「如果哈瑪斯釋出加薩大權是解決方案，哈瑪斯為何不交出大權、保護民眾？」

根據加薩衛生當局的統計數據，以哈2023年10月在加薩爆發戰爭以來，截至本月23日當地死亡人數已破5萬大關。

哈瑪斯在2006年巴勒斯坦選舉中大勝，接著與巴勒斯坦自治政府骨幹法塔組織（Fatah）爆發短暫內戰，並於2007年起取得加薩走廊控制權。

哈瑪斯 巴勒斯坦 戰爭

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