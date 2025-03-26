快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失數百萬 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳白狼將公布新任竹聯幫主 警署長發聲：有人敢宣布立即逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

韓媒：最大在野黨魁李在明違選舉法二審改判無罪

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反公職選舉法二審改判無罪。法新社
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反公職選舉法二審改判無罪。法新社

韓聯社報導，南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反公職選舉法，二審改判無罪。中央日報指出，隨著判決出爐，李在明暫時擺脫喪失議員職務，以及被剝奪下屆總統參選資格的風險。

李在明在上屆總統大選期間，因大莊洞開發案相關發言被指控涉嫌虛假陳述，稱「不認識前城南市城市開發公社第一次長金文基」。此外，他還因2021年在京畿道國政監察中提及白峴洞開發專案時稱，「因為國土交通部施壓才更改白峴洞用地用途」，被控公佈虛假資訊。首爾高等法院去年11月判處李在明有期徒刑1年、緩刑2年。

韓聯社指出，如今二審改判無罪，為李在明再次角逐總統掃除一項重大法律障礙。特別是若憲法法庭判決南韓總統尹錫悅的彈劾案成立，觸發60天內提前大選。

韓媒引述分析師報導，目前顯示憲法法院4月才宣判尹錫悅彈劾案的可能性愈來愈高，本周可能的宣判日期是周五（28日）。

李在明 首爾

延伸閱讀

台中男被嗆「小王」不滿殺女友 辯念佛經迴向…二審重判

最美電競董座曾替詢價買空巴 二審認九州小谷會逃...2億不夠

散布對手不實文宣挨告 台南里長二審仍判刑5月理由出爐

南韓混沌政局：總理韓悳洙彈劾案被否決…尹錫悅命運為何？

相關新聞

韓媒：最大在野黨魁李在明違選舉法二審改判無罪

韓聯社報導，南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反公職選舉法，二審改判無罪。中央日報指出，隨著判決出爐，李在明暫時擺脫喪失議員職務...

影／南韓野火救災直升機墜毀釀1死！山林廳緊急暫停全國空中滅火

韓聯社報導，南韓東南部野火21日起延燒至今，造成至少20人死亡，當局出動消防單位、軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火...

泰總理貝東塔挺過不信任案 最大在野黨：已暴露政府危機

泰國總理貝東塔今天順利挺過不信任案。投票結束後，貝東塔感謝參與不信任案的各方人員；最大在野黨人民黨則表示不信任案辯論中暴...

無畏鎮壓力挺伊斯坦堡市長 土耳其逾千人被捕！含法新社記者

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的主要政敵伊瑪莫魯被捕後，數以萬計民眾今天持續在首都安卡拉抗...

加薩戰爭看不到盡頭 巴勒斯坦人示威怒嗆哈瑪斯

數千名巴勒斯坦人今天在加薩北部怒吼，高呼反哈瑪斯口號，為以哈2023年10月7日在加薩爆發戰爭以來，當地針對這個武裝組織...

魯比歐訪加勒比海 將談能源安全非法移民等問題

美國國務院官員今天表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於本週稍晚訪問加勒比海（Caribbean）地區，討論能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。