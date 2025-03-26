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韓媒：最大在野黨魁李在明違選舉法二審改判無罪
韓聯社報導，南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反公職選舉法，二審改判無罪。中央日報指出，隨著判決出爐，李在明暫時擺脫喪失議員職務，以及被剝奪下屆總統參選資格的風險。
李在明在上屆總統大選期間，因大莊洞開發案相關發言被指控涉嫌虛假陳述，稱「不認識前城南市城市開發公社第一次長金文基」。此外，他還因2021年在京畿道國政監察中提及白峴洞開發專案時稱，「因為國土交通部施壓才更改白峴洞用地用途」，被控公佈虛假資訊。首爾高等法院去年11月判處李在明有期徒刑1年、緩刑2年。
韓聯社指出，如今二審改判無罪，為李在明再次角逐總統掃除一項重大法律障礙。特別是若憲法法庭判決南韓總統尹錫悅的彈劾案成立，觸發60天內提前大選。
韓媒引述分析師報導，目前顯示憲法法院4月才宣判尹錫悅彈劾案的可能性愈來愈高，本周可能的宣判日期是周五（28日）。
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