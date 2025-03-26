魯比歐訪加勒比海 將談能源安全非法移民等問題
美國國務院官員今天表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於本週稍晚訪問加勒比海（Caribbean）地區，討論能源安全、非法移民和瓦解跨國犯罪網絡等問題。
路透社報導，美國拉丁美洲特使克拉佛－卡羅內（Mauricio Claver-Carone）在簡報會上告訴媒體，美國對於把古巴勞工、特別是醫護人員送往海外的勞工計畫的指控，也將成為魯比歐與加勒比海國家外長討論的議題之一。
華府揚言停止向接收古巴醫師的國家政府官員發放簽證。美國表示，那些古巴醫師遭到剝削，但加勒比海多國領袖表示，他們遵守國際勞工標準，古巴醫師提供的醫療服務至關重要。
根據路透社本月稍早看到的內部備忘錄，一些實施投資型公民（CBI）計畫的加勒比海小國也可能面臨更廣泛的簽證限制。
克拉佛－卡羅內表示：「CBI不該成為這些較小島國國內生產毛額（GDP）的主要組成部分。」他說，這些計畫吸引「來自中國、伊朗和其他國家的不法分子進入美洲，對我們所有人都是安全挑戰」。
在能源方面，克拉佛－卡羅內也表示，華府將支持蓋亞那和蘇利南的石油生產，並希望在蓋亞那與鄰國委內瑞拉的領土爭端中「確保蓋亞那擁有必要的安全」。
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