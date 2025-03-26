快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失數百萬 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳白狼將公布新任竹聯幫主 警署長發聲：有人敢宣布立即逮捕

魯比歐訪加勒比海 將談能源安全非法移民等問題

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。路透
美國國務卿魯比歐。路透

美國國務院官員今天表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於本週稍晚訪問加勒比海（Caribbean）地區，討論能源安全、非法移民和瓦解跨國犯罪網絡等問題。

路透社報導，美國拉丁美洲特使克拉佛－卡羅內（Mauricio Claver-Carone）在簡報會上告訴媒體，美國對於把古巴勞工、特別是醫護人員送往海外的勞工計畫的指控，也將成為魯比歐與加勒比海國家外長討論的議題之一。

華府揚言停止向接收古巴醫師的國家政府官員發放簽證。美國表示，那些古巴醫師遭到剝削，但加勒比海多國領袖表示，他們遵守國際勞工標準，古巴醫師提供的醫療服務至關重要。

根據路透社本月稍早看到的內部備忘錄，一些實施投資型公民（CBI）計畫的加勒比海小國也可能面臨更廣泛的簽證限制。

克拉佛－卡羅內表示：「CBI不該成為這些較小島國國內生產毛額（GDP）的主要組成部分。」他說，這些計畫吸引「來自中國、伊朗和其他國家的不法分子進入美洲，對我們所有人都是安全挑戰」。

在能源方面，克拉佛－卡羅內也表示，華府將支持蓋亞那和蘇利南的石油生產，並希望在蓋亞那與鄰國委內瑞拉的領土爭端中「確保蓋亞那擁有必要的安全」。

古巴 美國 魯比歐

延伸閱讀

FAPA拚通過駐美代表處正名法案 動員台美人請願

盧比歐對俄烏停火審慎樂觀 呼籲雙方做出讓步

烏克蘭願停火30天 美要俄羅斯表態

壓力丟回給俄羅斯？美烏會談：烏克蘭接受美國提出30天停火

相關新聞

韓媒：最大在野黨魁李在明違選舉法二審改判無罪

韓聯社報導，南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反公職選舉法，二審改判無罪。中央日報指出，隨著判決出爐，李在明暫時擺脫喪失議員職務...

影／南韓野火救災直升機墜毀釀1死！山林廳緊急暫停全國空中滅火

韓聯社報導，南韓東南部野火21日起延燒至今，造成至少20人死亡，當局出動消防單位、軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火...

泰總理貝東塔挺過不信任案 最大在野黨：已暴露政府危機

泰國總理貝東塔今天順利挺過不信任案。投票結束後，貝東塔感謝參與不信任案的各方人員；最大在野黨人民黨則表示不信任案辯論中暴...

無畏鎮壓力挺伊斯坦堡市長 土耳其逾千人被捕！含法新社記者

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的主要政敵伊瑪莫魯被捕後，數以萬計民眾今天持續在首都安卡拉抗...

加薩戰爭看不到盡頭 巴勒斯坦人示威怒嗆哈瑪斯

數千名巴勒斯坦人今天在加薩北部怒吼，高呼反哈瑪斯口號，為以哈2023年10月7日在加薩爆發戰爭以來，當地針對這個武裝組織...

魯比歐訪加勒比海 將談能源安全非法移民等問題

美國國務院官員今天表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）將於本週稍晚訪問加勒比海（Caribbean）地區，討論能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。