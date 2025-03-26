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川普國安群組揭露蔑視歐洲 跨大西洋關係敲喪鐘

中央社／ 倫敦／布魯塞爾／柏林25日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國大西洋月刊總編輯日前意外被拉進國安高層通訊群組，據報部分訊息透露出美國對歐洲的蔑視，引發歐洲領導層惱火。

美國「紐約時報」報導，大西洋月刊（TheAtlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）意外被加入國安高層群組事件昨天曝光，群組討論的內容不只關於美國空襲葉門計畫，也揭露美國總統川普團隊將歐洲描繪為地緣政治寄生蟲。

美國副總統范斯（JD Vance）當時在群組中說：「我只是討厭再幫歐洲的忙了。」國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）回覆：「我完全體會你對歐洲搭便車的厭惡。這有夠可悲。」

曾擔任歐洲聯盟高階官員顧問的義大利國際事務研究所（Institute of International Affairs）主任托奇（Nathalie Tocci）說：「顯然從前那種跨大西洋關係已不復存在，而今充其量是冷漠的蔑視。」

托奇還說：「從壞處想且接近最糟的情況是，現有一股力量企圖削弱歐洲。」

英國廣播公司（BBC）報導，一名歐洲高階外交官員表示，這起事件「白紙黑字擺在眼前，令人震驚，但不意外」。一名歐盟官員說，歐洲領導層和決策層感到「反胃」。

紐時提到，范斯上個月在慕尼黑安全會議上發表演說，質疑歐洲價值觀及其民主制度，令歐洲領導人感到震驚，歐洲自此之後處於警惕狀態。范斯後來還警告，歐洲面臨「文明自殺」風險。

法國分析家海斯柏格（François Heisbourg）表示，如果美國與歐洲的關係僅是交易性質，對歐洲來說事情相對好辦，只需要增加軍費讓川普獲得某種勝利。

但從范斯在慕尼黑攻擊歐洲民主的演說，更不用說在這次曝光的群組訊息中可以看出，川普團隊對歐洲的厭惡不僅是交易問題。

海斯柏格說：「范斯表達得非常清楚：我們沒有相同的價值觀。」

川普 美國 范斯

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