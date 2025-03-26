快訊

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

台中文心秀泰外驚傳隨機砍人！先揮拳再撿鋸子砍 2人受傷送醫

不滿川普揚言併吞與徵稅 加拿大人取消赴美旅遊

中央社／ 蒙特婁26日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

過去25年來，柯特（Rosalie Cote）與父母每年夏天都會到美國緬因州度假，但他們今年決定待在家，和許多加拿大人一樣，對美國總統川普揚言兼併加拿大與課徵關稅感到憤怒。

法新社報導，美國旅遊協會（US TravelAssociation）表示，美國是加拿大觀光客首選目的地，去年有2040萬人次造訪，為美國經濟挹注約205億美元，並支持14萬個就業機會。

但打著「美國優先」旗號的川普不斷攻擊加拿大人，打算把關稅當作政策工具，並經常提到要把加拿大變成美國第51州，導致加拿大人紛紛取消旅行計畫，因此預計今年赴美觀光人數將驟降。

柯特解釋：「我們不想支持美國。這是原則問題。」

另一名加拿大人高伏霍（Romane Gauvreau）也取消到美國佛蒙特州的山地自行車之旅和緬因州的家族度假。

高伏霍向法新社表示：「我們不想去一個民主處於險境的地方，那裡的民眾受到嚴重不公正的對待，人們遭到驅逐。」

柯特與高伏霍並非特例。加拿大民調公司阿巴卡斯數據（Abacus Data）最近的調查發現，有56%的加拿大人已變更或取消前往美國的旅遊計畫。

根據旅行業者「加拿大飛航中心」（Flight CentreCanada）的數據，光在今年2月，前往美國目的地的訂票數量就比去年同期下滑了40%，同時有20%的預先訂位遭到取消。

有些俗稱「雪鳥族」（snowbirds）的加拿大人通常會前往較溫暖的美國南部州過冬，估計有超過100萬人，他們也正重新考慮過冬的計畫。

退休公務員勞洪（Andre Laurent）為了躲避加拿大寒風刺骨的冬天，過去22年來，每年都有一半時間待在佛羅里達州。

但他說，自從川普今年1月重返白宮以來，一切都改變了，變得「令人不快」。因此他決定出售他在佛州的房子。

他說：「我不再覺得受到歡迎，我甚至覺得我在背叛自己的國家。」

加拿大 川普 美國

延伸閱讀

叡揚董座：川普2.0對製造業影響大 「是機會也是壓力」

川普家族事業深入加密貨幣市場 將推穩定幣USD1

川普關稅大刀台灣能倖免？蔣萬安盼中央及早相對應準備

美國將對進口農產品加徵關稅 陳駿季：不只針對台灣 密切關注

相關新聞

影／南韓野火救災直升機墜毀釀1死！山林廳緊急暫停全國空中滅火

韓聯社報導，南韓東南部野火21日起延燒至今，造成至少20人死亡，當局出動消防單位、軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火...

赴日通關更快了！成田、羽田及關西機場4月將採用新式通關匣門

共同社報導，日本羽田、關西、成田等三大主要機場4月將陸續採用統一的新型電子通關匣門，處理旅客檢查與通關，簡化目前通關時須...

川普國安群組揭露蔑視歐洲 跨大西洋關係敲喪鐘

美國大西洋月刊總編輯日前意外被拉進國安高層通訊群組，據報部分訊息透露出美國對歐洲的蔑視，引發歐洲領導層惱火

歐洲呼籲打造核保護傘 聲浪高漲

在川普總統對俄羅斯外交示好、暫停對烏克蘭援助及對歐洲展現敵意後，美國變得不再像以前那樣可靠。局勢的演變，促使歐洲呼籲建立...

不滿川普揚言併吞與徵稅 加拿大人取消赴美旅遊

過去25年來，柯特（Rosalie Cote）與父母每年夏天都會到美國緬因州度假，但他們今年決定待在家，和許多加拿大人一...

美2架軍機同天分別在日本機場迫降 無人受傷

美國2架軍機昨天下午分別在長野縣松本機場與四國的高知縣高知機場迫降，目前未傳出人員受傷的消息。松本機場昨天受到軍機緊急降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。