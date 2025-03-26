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美2架軍機同天分別在日本機場迫降 無人受傷

中央社／ 東京26日綜合外電報導
F-35戰機示意圖。美聯社
F-35戰機示意圖。美聯社

美國2架軍機昨天下午分別在長野縣松本機場與四國的高知縣高知機場迫降，目前未傳出人員受傷的消息。松本機場昨天受到軍機緊急降落影響，跑道一度關閉。

日本放送協會（NHK）報導，長野縣政府表示，1架魚鷹型運輸機昨天下午3時左右在松本機場緊急降落。日本政府防衛省表示，這架飛機隸屬於沖繩縣的美軍普天間基地。

松本機場內的攝影機拍到昨天下午3時左右，出現1架疑似是迫降後的魚鷹型運輸機，而這架飛機著陸後在機場緩慢滑行。

長野縣政府表示，事發後約30分鐘，有另1架魚鷹機降落在松本機場，不過不久後便飛離。

總部位在長野縣的信州電視台（TSB）報導，防衛省說明，最初降落的魚鷹機，警示燈在飛行途中亮起，為了確保安全因而「預防性著陸」。防衛省正在跟美軍確認警示燈亮起的原因。

松本機場受到這起事件影響，跑道一度關閉，部分民航班機取消或是轉降其他機場。

無獨有偶，美軍1架F-35戰鬥機昨天下午2時許，在高知縣南國市的高知機場緊急著陸。

高知機場事務所表示，這架戰機隸屬於美軍岩國基地，戰機飛行員通報機場飛機可能發生某種問題，希望緊急降落，並事前聯絡機場的管制官。美軍岩國基地位在山口縣。

這起事件無人受傷，並未影響其他飛機起降。

高知電視台報導，美軍陸戰隊第1航空聯隊（1stMarine Aircraft Wing）表示，這架戰機當時正在定期訓練，因為機內警報響起所以預防性著陸。

機場 美軍 魚鷹

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