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報告：俄羅斯持續破害烏克蘭基督徒

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄烏戰爭開始至今，烏克蘭基督徒遭受迫害不斷。根據多家美國智庫報告舉證指出，俄國之所以鎖定烏國境內少數宗教族群，是為了要摧毀烏克蘭人的民族與宗教認同。過程中，甚至多位神職人員也傳出性命不保。

監禁、殺害時有所聞

據《新聞周刊》報導，自俄羅斯3年多前全面入侵烏克蘭以來，在佔領的烏克蘭領土上持續迫害基督徒的情況一直存在。美國國務院2023年公布的宗教自由報告指出，俄羅斯官員以宗教為由，調查、拘禁、監禁、折磨佔領區的烏克蘭人。根據俄羅斯人士指出，至少已有5名神職人員遭到殺害，所屬的教會財產不是遭到破壞就是遭俄方沒收。

哈德遜研究所在2024年4月表示，俄羅斯迫害許多不同的基督教教會，唯獨不迫害烏克蘭東正教莫斯科宗主教區，因為普丁已將其納為己用。美國智庫「戰爭研究所」更表示，目前這種迫害仍在發生。該研究所指出，俄羅斯特別針對被俄國佔領的赫爾松地區的基督徒，其目的是要摧毀烏克蘭民族與宗教認同。

稍早「烏克蘭國家抵抗中心」（Center of National Resistance of Ukraine）也指出，俄羅斯派往佔領區的官員強行將烏克蘭的教堂改宗並重新祝聖，企圖納入俄羅斯東正教莫斯科宗主教區（ROC MP）旗下。

多名神職人員遇害

據《OSV News》報導，基督教機構「歐亞使命」（Mission Eurasia）在2月也公布一份調查報告，列出俄羅斯迫害烏克蘭的宗教以及強迫不同宗派的基督徒改信俄羅斯東正教的行為。報告內容來源是訪談烏克蘭境內各基督教宗派的神職人員與代表，對象涵蓋東正教、天主教及浸信會與福音派等基督教團體。

據統計，俄羅斯軍隊已摧毀烏克蘭數百處宗教場所，據烏克蘭宗教自由研究所（Institute for Religious Freedom）統計至少650多處，另外，還有至少47名烏克蘭宗教領袖不幸遇害。

先前傳出遭到監禁的宗教人士還包括烏克蘭希臘禮天主教的神父伊凡•列維茨基與博赫丹•赫萊塔，兩人是在2022年11月遭到俄軍綁架，在俄國被囚禁18個月後，2024年6月獲釋，但是當時兩人外型明顯消瘦且頭髮已被剃光。

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