快訊

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

台中文心秀泰外驚傳隨機砍人！先揮拳再撿鋸子砍 2人受傷送醫

遭控扔石頭被捕 奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演獲釋

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導
巴勒斯坦導演巴拉爾。路透
巴勒斯坦導演巴拉爾。路透

執導奧斯卡最佳紀錄片「你的國，我的家」的巴勒斯坦導演巴拉爾在約旦河西岸遭屯墾者攻擊，並遭控「投擲石塊」，昨天被以色列軍隊逮捕，以色列警方今天已將他釋放。

法新社報導，在巴拉爾（Hamdan Ballal）獲釋後，曾與巴拉爾共同製作奧斯卡獲獎紀錄片「你的國，我的家」（No Other Land）的阿德拉（Basel Adra）在社群平台X上發布一張巴拉爾衣服上沾有血跡的照片。

巴拉爾在法新社電視（AFPTV）中說：「在我獲得奧斯卡後，我沒想到會遭遇這樣的攻擊。這是一場極為激烈的攻擊，目的是要置我於死地。」

根據以色列軍方的說法，以色列人和巴勒斯坦人昨天在約旦河西岸以南的蘇斯亞村（Susya）爆發衝突，3名巴勒斯坦人因「投擲石塊」而被捕。蘇斯亞村在馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）附近，且是「你的國，我的家」的拍攝地。

軍方聲明指出：「隨後爆發了激烈的衝突，巴勒斯坦人和以色列人互相投擲石塊。」

榮獲今年奧斯卡最佳紀錄片的「你的國，我的家」，講述以色列軍隊和屯墾者在馬薩費爾亞塔強迫巴勒斯坦人離開家園的故事。以軍在1980年代將馬薩費爾亞塔劃為軍事禁區。

警方發言人證實巴拉爾已被拘留，隨後警方發聲明表示，3人已被保釋。

這份聲明指出，他們因「涉嫌投擲石塊、損壞財產和危害地區安全」而接受調查。

以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

金馬奇幻影展曝神祕影片 柏林影展「懼嬰」亞洲首映

《衝出迷境》一人創作驚艷奧斯卡 詩意動畫詮釋勇氣之旅

政敵被捕引爆土耳其各地抗議 厄多安：在野黨要負責

《你的國，我的家》 獲獎的懲罰？奧斯卡紀錄片導演遭以色列軍方逮捕，生死未卜

相關新聞

影／南韓野火救災直升機墜毀釀1死！山林廳緊急暫停全國空中滅火

韓聯社報導，南韓東南部野火21日起延燒至今，造成至少20人死亡，當局出動消防單位、軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火...

赴日通關更快了！成田、羽田及關西機場4月將採用新式通關匣門

共同社報導，日本羽田、關西、成田等三大主要機場4月將陸續採用統一的新型電子通關匣門，處理旅客檢查與通關，簡化目前通關時須...

川普國安群組揭露蔑視歐洲 跨大西洋關係敲喪鐘

美國大西洋月刊總編輯日前意外被拉進國安高層通訊群組，據報部分訊息透露出美國對歐洲的蔑視，引發歐洲領導層惱火

歐洲呼籲打造核保護傘 聲浪高漲

在川普總統對俄羅斯外交示好、暫停對烏克蘭援助及對歐洲展現敵意後，美國變得不再像以前那樣可靠。局勢的演變，促使歐洲呼籲建立...

不滿川普揚言併吞與徵稅 加拿大人取消赴美旅遊

過去25年來，柯特（Rosalie Cote）與父母每年夏天都會到美國緬因州度假，但他們今年決定待在家，和許多加拿大人一...

美2架軍機同天分別在日本機場迫降 無人受傷

美國2架軍機昨天下午分別在長野縣松本機場與四國的高知縣高知機場迫降，目前未傳出人員受傷的消息。松本機場昨天受到軍機緊急降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。