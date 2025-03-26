影／南韓野火救災直升機墜毀釀1死！山林廳緊急暫停全國空中滅火

韓聯社報導，南韓東南部野火21日起延燒至今，造成至少20人死亡，當局出動消防單位、軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火，不過26日下午1架消防直升機墜毀山區火場，造成機上1名駕駛身亡，南韓山林廳緊急暫停全國空中滅火作業。

根據南韓電視台MBC，慶尚北道義城郡山區於當地26日中午12時54分左右，1架參與滅火作業的直升機墜毀義城郡新平面交安里。失事直升機為S76型直升機，機上飛行員被尋獲時已無生命跡象；當局正在調查事故具體原因和飛行員身分。

另外，南韓NEWS1報導，南韓山林廳宣布，全面暫停消防直升機滅火行動。

南韓東南部自21日起爆發野火，迄今造成至少20人死亡、19人輕重傷。當局已部署約9000名消防員、5000名軍人、146架直升機和數百輛車輛，協助撲滅山區野火。