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赴日通關更快了！成田、羽田及關西機場4月將採用新式通關匣門

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本羽田機場。美聯社
日本羽田機場。美聯社

共同社報導，日本羽田、關西、成田等三大主要機場4月將陸續採用統一的新型電子通關匣門，處理旅客檢查與通關，簡化目前通關時須多次出示護照的流程。

關西機場第一、二航廈、以及羽田機場第二航廈4月1日起採用新型電子通關匣門，成田機場第三航廈4月7日啟用，羽田機場第三航廈4月11日起使用。日本未來計劃所有有國際線的機場，都設置這項統一的電子通關系統。

日本海關與出入國在留管理廳表示，返國的日本國民與來訪的外國旅客，均可使用新的電子通關匣門。

外國旅客若要使用新的一站式電子快速通關匣門，到訪日本之前，須先上日本數位廳的「Visit Japan Web」平台，填妥海關申報的細節，取得含有這些申報資訊的QR code，連同護照，才能選擇以新的匣門通關。

外國護照持有人將必須拍攝臉部照片，並按留指紋，海關官員也會查看文件，日本公民則要拍攝臉部照片。目前，日籍與外國旅客必須個別提供資訊給移民與海關官員。

不過，持中期及長期居留簽證的外國旅客，不適用電子通關匣門，使用紙本入出境登記表者也不能使用。

日本 羽田機場

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