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中國加強對華社影響力 馬來社群憂共產主義滲透

中央社／ 吉隆坡26日專電

中國加強對馬來西亞華人社團影響力，引發馬來社群關注。國會上議院前主席萊士耶丁指出，他對共產主義思想與立場逐步滲透感到憂心，認為可能威脅國家安全與公共秩序。

當今大馬（Malaysiakini）報導，萊士耶丁（RaisYatim）昨天召開記者會，說明曾收到一段提及「馬來西亞一中和平統一促進會」的非政府組織影片。他擔憂這個組織在大馬散播共產主義思想，已報警要求調查。

萊士耶丁表示，這段影片長達2分57秒，影片提及這個組織未向有關單位註冊，還推廣可能危害國家安全的偏見元素。

他指出，影片中也提出共產主義思想與立場正逐步滲透，如有任何人或激進分子在大馬宣揚共產主義思想，恐威脅國家安全與公共秩序。

萊士耶丁在記者會也舉例說，檳城（Penang）一所學校學子曾唱含有共產主義思想的外國愛國歌曲；另也有人在大馬升起中國國旗，推動「一個中國」理念活動。

他認為，這個未經註冊的組織可能另有其它目的，或想影響部分大馬人民接受共產主義，要求警方調查「馬來西亞一中和平統一促進會」。

他也在社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，提醒馬來西亞「不要任由南海成為共產黨在祖國散播細胞的新門戶」。

熟悉地緣政治與大馬族群政治的評論員馮振豪（Foong Zhen Hoe）受訪說，中國近年對東南亞國家的經濟、文化、政治和軍事角色越來越明顯，馬來西亞的右翼勢力與在野黨認為大馬政府不應打「中國牌」，馬來社群多憂慮共產主義滲透。

他強調，馬來人是大馬最大族群，第二大族群的華人雖認為中國經濟投資和文化交流或帶動整體發展，但是馬來人對中國的觀感與華人不同，對中資在自己的土地上大興土木非常不滿，尤其，中國解放軍在南海地區活動也讓馬來社會深感不安。

萊士耶丁甫於17日以諷刺性的語言祝賀有2萬2000名中國人成為「永久居民」，絕大多數馬來西亞第二家園計畫（MM2H）簽證持有人都是中國人，擔心侵蝕大馬的文化與身分認同。

大馬媒體報導，「馬來西亞一中和平統一促進會」曾制定未來方向的3大宣言，堅持馬來西亞政府奉行一中政策，關注台灣選後的海峽兩岸局勢，譴責任何破壞海峽兩岸和平統一進程的第三勢力。

影片 馬來西亞

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