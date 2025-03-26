抗議匈牙利通過禁同志遊行法案 數千人上街示威

數以千計民眾今天在匈牙利的布達佩斯（Budapest）示威，抗議禁止LGBTQ+族群年度驕傲（Pride）遊行、允許使用臉部辨識軟體來識別主辦者和參加者的新法律。

路透社報導，匈牙利國會18日通過法案，禁止LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）族群舉行驕傲遊行，理由是可能對兒童有害。

匈牙利2026年大選前，總理奧班（Viktor Orban）面臨新崛起在野黨前所未見的挑戰，他在最近幾週競選活動中批評LGBTQ+族群，並矢言打擊外國對匈牙利獨立媒體和非政府組織的資助。

抗議活動主辦者、國會無黨籍議員哈哈齊（AkosHadhazy）在臉書上寫道：「（上）週二通過的邪惡法律不只是禁止驕傲遊行，實際上也壓制了未來任何形式的抗議活動。」

現場採訪的路透社記者估計約有2000人參與這場抗議活動，抗議者和在野黨「動能黨」（Momentum）活躍人士在試圖封鎖一座重要橋梁時，高喊「歐洲」和「骯髒的青年民主黨（Fidesz）」口號。

從布達佩斯以東城鎮基斯克來（Kecskemet）前來抗議的72歲老翁索波（Zsuzsa Szabo）說：「這不是為了驕傲遊行，而是為了集會自由。他們試圖限制集會權，甚至可能徹底結束這項權力。」