美代表團將訪格陵蘭 丹麥總理：施壓令人無法接受

丹麥總理佛瑞德里克森今天指責美國代表團即將造訪格陵蘭，團員現在包括美國副總統范斯（JD Vance）；佛瑞德里克森說，這對丹麥和格陵蘭都造成「令人無法接受的壓力」。

美國總統川普正亟欲取得丹麥半自治領土格陵蘭島。這支代表團原訂由美國副總統夫人烏沙．范斯（Usha Vance）率領，范斯後來宣布加入。

法新社報導，副總統辦公室在聲明中表示，范斯與烏沙本月28日將前往格陵蘭島上的美軍皮圖菲克太空基地（Pituffik space base）「聽取有關北極安全議題的簡報，並會見美軍人員」。

范斯稍早在一段影片中說，烏沙計劃訪問格陵蘭，令人「非常興奮」，他也決定一同前往。

即將卸任的格陵蘭總理艾格德（Mute B. Egede）說，美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）本週也將訪問格陵蘭；美國媒體報導，能源部長萊特（ChrisWright）也會前往。

這些訪問的名義是私人行程，但已惹惱丹麥和格陵蘭政界。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）告訴媒體：「一個國家的官方代表不能規劃私人名義訪問。」

這些訪問行程正值格陵蘭政局變動之際，在本月11日大選之後，格陵蘭各黨派仍在協商組成新任聯合政府。

佛瑞德里克森告訴丹麥廣播公司（DR）：「這次訪問顯然非關格陵蘭需要或想要什麼。」

她說：「這就是為什麼我不得不說，在這種情況下，施加於格陵蘭和丹麥的壓力令人無法接受。我們將抵抗這種壓力。」

即將卸任的格陵蘭政府在臉書（Facebook）發文指出，格陵蘭政府並沒有「發出任何訪問邀請，無論是私人或官方」。