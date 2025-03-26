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汲取烏克蘭戰爭經驗 北約進行歐洲最大規模防空演習

中央社／ 荷蘭弗雷德皮爾25日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）指揮官表示，他們正在汲取烏克蘭無人機戰爭中學到的經驗，進行歐洲最大規模的防空演習，這次演習明天將於荷蘭結束。

北約新成員瑞典和芬蘭首度參與國際防空和飛彈防禦演習（Joint Project Optic Windmill），這是每兩年舉行一次的10天虛擬演習，共有15國參與，主要是測試北約對飛彈和無人機攻擊的反應。

北約指揮官吉倫（Peter Gielen）指出：「我們從未在戰場上遇到過如此多的威脅。」

他在荷蘭南部的空軍基地告訴法新社：「我們從烏克蘭人那裡學到他們如何應對這些問題…在這次演習中，特別關注的是無人機。」

吉倫表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中部署伊朗所研發的見證者（Shahed）自殺式無人機，成為這次演習焦點，已被納入訓練中。

出於安全原因、要求匿名的軍官指出，這包括追蹤無人機朝目標飛行的路徑等方面。

他說，來自烏克蘭戰場的資訊「對我們幫助很大，因為這正是訓練自己人員應對這類威脅所需要的」。

吉倫表示：「所以我們非常密切關注烏克蘭情勢…從中獲取資訊，並試圖盡快將其納入像這樣的演習中。」

約700名軍人參與這次演習，包括英國和美國。演習中，軍人因應從和平到全面開戰等情勢轉變，以及化學、生物、放射和核子威脅等。

在美國總統川普質疑美國是否應該繼續在北約中扮演核心角色，引發美國對歐洲關係政策轉變的震撼後，北約展開這次演習。

吉倫表示，這種轉變「對歐洲而言猶如警鐘…我們必須增加軍事投資」。他還說：「如果我們投資軍事，我們當然也應投資防空。」

北約 演習 烏克蘭

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