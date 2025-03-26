美國情報報告：中國大陸意圖在2030年取代美國 成全球AI強權

美國情報單位25日發布的報告顯示，中國大陸是美國國家安全的最全面軍事威脅，並已設定目標，要在2030年前取代美國，成為最大的人工智慧（AI）強權。

美國情報單位發布的年度威脅評估報告，點名中國大陸、伊朗、北韓及俄羅斯為在多個面向挑戰美國利益的主要國家行為人（actor），這些面向涵蓋傳統國家安全、網路、貿易及科技，「中國是最具備挑戰美國全球利益能力的行為人，但比俄羅斯、伊朗及北韓更審慎，避免太過積極和干擾，以免損及在國際的經濟與外交形象」。

報告警告，中國大陸的科技進步、以及主宰好幾種半導體關鍵礦物的開採與加工，可能構成多重挑戰，「中國已從亞洲、歐洲即被美企業竊取上百GB的智慧財產權，意圖大步跨過科技阻礙」。

美國情報單位除了關注中國大陸的快速軍事現代化，也指出共軍「在意圖統一台灣並嚇阻美軍干預（且必要時予以擊敗）方面，或許正穩定取得能夠動用能力的進展，但進展可能不一致」。

報告指出，中國大陸面臨「艱鉅」的國內挑戰，包括貪腐、人口失衡、以及財政和經濟逆風，中國大陸經濟成長或許將繼續減慢，官員似乎也準備因應與美國的更多經濟摩擦。

這份報告也凸顯北韓正加強與俄羅斯的合作，指稱北韓對中國大陸的依賴已降低，同時加強與俄羅斯的財務、軍事及外交合作。