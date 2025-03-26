南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

南韓東南部野火持續延燒，朝鮮日報等報導，自21日開始的嶺南地區野火已造成至少20人死亡、10人受傷，傷亡人數將持續增加。南韓代理總統、國務總理韓悳洙26日坦承，野火蔓延程度超乎預期，會假設最惡劣情況來應對。

韓聯社報導，21日從慶尚南道山清郡（Sancheong發生的大火已蔓延至附近的慶尚北道義城郡（Uiseong），並在乾燥強風的推波助瀾下延燒至鄰近的安東（Andong）、青松（Cheongsong）、英陽（Yeongyang）與盈德（Yeongdeok）等地，火勢至今未完全控制，各地持續進行滅火與救援作業。

報導指出，目前已確認身分的罹難者中，有2人在安東、3人在青松、5人在英陽與6人在盈德。受傷的10人中，其中2人重傷，8人輕傷。消防官員警告，因未能及時撤離而造成的死亡人數預計還會持續增加。

自21日起，南韓軍方已部署約9000名消防員、5000名軍人、146架直升機和數百輛車輛，協助撲滅東南部野火。除了造成人員傷亡，這場野火已吞噬超過1萬7400公頃土地，火勢甚至延燒到公路上，並摧毀數百座建築，包括一座擁有1300年歷史的寺廟。

持續蔓延的山火迫使大批居民撤離。慶尚北道政府表示，截至26日清晨，已有超過2萬3千名居民被迫離開家園，其中以青松最多，撤離人數達1萬零391人，幾乎是該地總人口的一半。居民大多暫時安置於學校、社區中心或體育館。

此外，慶尚北道一所監獄約500名囚犯也被連夜轉移至另一所監獄，以躲避火勢。

南韓國家森林科學研究所森林災害專家Lee Byung-doo表示，義城郡的山火只有68%受控，蔓延程度和規模「令人難以想像」，並指出氣候變遷預計會導致野火更頻繁發生，勢必為此準備更多資源和人力。

南韓代理總統、國務總理韓悳洙已於25日發布緊急指示，要求地方政府全面動員行政資源，加速居民撤離，韓悳洙26日也坦言，目前野火蔓延程度超乎原先預期，之後會假設最惡劣情況來應對災情。