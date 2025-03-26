美副總統將訪格陵蘭美軍太空基地 聽取北極安全簡報

白宮今天表示，美國副總統范斯（JD Vance）與夫人烏沙．范斯（Usha Vance）將於28日前往格陵蘭，到位於格陵蘭西北部的美軍皮圖菲克太空基地聽取北極安全議題簡報。

白宮下午發布副總統辦公室聲明表示，范斯與夫人將於28日前往位於格陵蘭（Greenland）的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）聽取簡報並與當地美軍人員會面。

聲明指出，皮圖菲克太空基地是美國國防部最北端軍事設施，負責支援飛彈預警、飛彈防禦及太空監視任務。

在格陵蘭逐漸成為美國、中國及俄羅斯爭奪影響力的地緣政治熱點之際，美國總統川普（DonaldTrump）多次表達美國有意接管丹麥自治領土格陵蘭，並稱格陵蘭對美國國安至關重要；范斯這趟訪問格外引人關注。

范斯下午也透過社群媒體平台X發布影片表示，他將前往格陵蘭了解當地安全情況。許多國家威脅利用格陵蘭的領土和水道來威脅美國、加拿大，也威脅格陵蘭人民，「因此我們要去了解當地的情況」。

他還說，川普政府希望「重振」格陵蘭人民的安全，認為這對維護全球安全至關重要。但不幸的是，美國和丹麥領導人長年忽視格陵蘭，這對全球安全不利，「我們認為我們可以改變方向」。

范斯辦公室聲明指出，「美國與格陵蘭的戰略夥伴關係長期在我們的國家及經濟安全上扮演重要角色」，二戰期間，美國在格陵蘭設立了10多個軍事基地，以防納粹對北大西洋的入侵，冷戰期間，美國在格陵蘭投入更多資源，防範蘇聯飛彈攻擊。但過去數十年來，丹麥及美國歷屆政府的忽視及不作為，導致「敵人」趁機在格陵蘭及北極地區推進自身的優先事項。

根據聲明，范斯偕夫人訪問皮圖菲克太空基地將取代烏沙．范斯先前宣布將觀看格陵蘭狗拉雪橇比賽的行程。