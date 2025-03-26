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美國副總統范斯：預計28日率代表團訪問格陵蘭

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，他將會加入副總統夫人烏沙．范斯（Usha Vance）的行列，在本月28日率代表團訪問格陵蘭，以便確認總統川普提到的格陵蘭「安全」狀況。

法新社報導，范斯在社群媒體X發布一段影片說：「烏沙（其妻子）將在28日訪問格陵蘭（Greenland），這是令人非常興奮的事，我決定不讓她獨享所有的樂趣，所以我要和她一起去。」

范斯也說，「期待本週五展開的格陵蘭之行」。白宮稍早在聲明中表示，烏沙．范斯希望「了解格陵蘭文化」，並將出席一場狗狗拉雪橇比賽。

格陵蘭 社群媒體 范斯

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