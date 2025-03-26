埃爾多安利用歐美軟肋 加大國內鎮壓

（德國之聲中文網）分析人士指出，歐洲迫切希望未來俄烏達成協議停戰後，土耳其在保護烏克蘭的聯盟中發揮作用。在敘利亞，阿薩德政權倒台後，土耳其已成為解決敘利亞問題的關鍵力量。

與此同時，美國特朗普政府正將重點放在推動俄烏停戰、消除伊朗威脅方面，華盛頓將中國視為最大的挑戰，這一背景下，美國不可能對土耳其國內事務表現出更多興趣。

上周三（3月19日），土耳其警方逮捕了反對派最具競爭實力的伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu），近一周過去，法國和德國等主要歐洲國家雖然譴責了這一事件，但語氣均不強硬，也未強調可能出現的後果，而華府更是干脆保持了沉默。

沒有人願意同埃爾多安發生爭執

土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）周二（3月25日）晚些時候會晤美國國務卿盧比奧（Marco Rubio），按計劃，土耳其代表還將於周四出席在巴黎舉行的烏克蘭問題峰會。

“埃爾多安對當前的地緣政治形勢有著精准的判斷，”美國布魯金斯學會（Brookings Institution）訪問學者艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）對法新社表示，“特朗普政府對以價值觀為基礎的外交政策興趣不大，另一方面，歐洲需要土耳其來穩定敘利亞局勢，並在烏克蘭戰後建立可持續性的歐洲安全架構。”她說，在這種情況下，“沒有人願意與埃爾多安發生爭執”。

卡內基歐洲中心（Carnegie Europe）高級研究員皮埃裡尼（Marc Pierini）也認為從埃爾多安的視角來看，他選擇了一個“絕佳的時機”來逮捕主要競爭對手，並鎮壓隨之而來的抗議活動。

埃爾多安希望西歐保持沉默：他成功了

當下，英國和法國正在主導籌建一個所謂的“志願者聯盟”，它們是一些願意向烏克蘭提供軍事裝備甚至派遣部隊的國家，鑑於土耳其擁有龐大的軍隊、全球領先的無人機制造能力，以及同時與基輔和莫斯科均保持友好關系的特殊地位，歐盟不希望失去這個關鍵的合作伙伴。皮埃裡尼分析說，“在這一背景下，埃爾多安希望西歐在土耳其法治問題上保持沉默，到目前為止，他的確成功達到了這一目標。”

伊馬姆奧盧於2019年當選伊斯坦布爾市長，去年成功連任。他被廣泛視為埃爾多安迄今最強有力的國內競爭對手。土耳其境外的分析人士普遍認為，他的被捕是總統的授意。

不顧當局下令禁止示威游行，在伊斯坦布爾和其它城市，大量民眾走上街頭抗議逮捕伊馬姆奧盧，警方動用了胡椒噴霧、高壓水槍和橡膠子彈進行鎮壓。截至目前，已有超過1400人被捕，其中包括多名記者。

特朗普曾說：埃爾多安是“一位了不起的領導人”

法新社指出，拜登總統任期時，美國政府多次批評土耳其在人權問題上存在的諸多瑕疵，但特朗普政府則對批評埃爾多安保持謹慎態度，特朗普在2019年曾形容埃爾多安是“一位了不起的領導人”。

被問及伊馬姆奧盧被捕一事時，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，華盛頓“不會對另一個國家的內部決策發表評論”，但期待“他們以尊重所有公民權利的方式行事”。

作為埃爾多安的政治對手，伊馬姆奧盧並非唯一一個被投入監獄的人。2016年庫爾德政治家德米爾塔什（Selahattin Demirtas）、次年企業家、慈善家卡瓦拉（Osman Kavala）都因同埃爾多安的政策不和而身陷囹圄。盡管歐洲人權法院裁決以上案件均出於政治動機，但土耳其政府仍拒絕釋放他們。

（法新社等）

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