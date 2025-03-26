美防長將訪日 國防支出成焦點

日本防衛大臣中谷元廿五日在記者會宣布，本月卅日將與美國國防部長赫塞斯在日本防衛省會談。日媒指出，美方是否要求日方增加國防支出成為焦點。

朝日電視台報導，這是美國總統川普一月展開第二任期後，美國與日本防長首度面對面會談。赫塞斯預定訪問夏威夷、關島及菲律賓後，前往日本。

中谷元表示，他相當期待能與赫塞斯直接討論，「為了強化日美同盟嚇阻力與因應能力的具體措施」。

這場會談預計討論中國、北韓等地情勢，以及提升日本自衛隊與美軍之間的指揮機制，並可能提到透過在日本西南群島的訓練，以強化日美同盟等事宜。

朝日電視台指出，川普政府要求盟國增加國防支出，這次會談也可能提到此事。

中谷元與赫塞斯會談前，預計於三月廿九日訪問二戰期間爆發激烈戰役的硫磺島，並參加日美共同追悼儀式。

中谷元說，「這將成為戰後八十周年之際極具象徵意義的時刻」。

硫磺島位於東京南方約一千二百五十公里處。硫磺島戰役發生於二戰期間，一九四五年二月美軍登陸硫磺島，兩方激戰約一個月，美方六千八百人陣亡，日方二萬一千九百人陣亡。