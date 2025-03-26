聽新聞
0:00 / 0:00
美防長將訪日 國防支出成焦點
日本防衛大臣中谷元廿五日在記者會宣布，本月卅日將與美國國防部長赫塞斯在日本防衛省會談。日媒指出，美方是否要求日方增加國防支出成為焦點。
朝日電視台報導，這是美國總統川普一月展開第二任期後，美國與日本防長首度面對面會談。赫塞斯預定訪問夏威夷、關島及菲律賓後，前往日本。
中谷元表示，他相當期待能與赫塞斯直接討論，「為了強化日美同盟嚇阻力與因應能力的具體措施」。
這場會談預計討論中國、北韓等地情勢，以及提升日本自衛隊與美軍之間的指揮機制，並可能提到透過在日本西南群島的訓練，以強化日美同盟等事宜。
朝日電視台指出，川普政府要求盟國增加國防支出，這次會談也可能提到此事。
中谷元與赫塞斯會談前，預計於三月廿九日訪問二戰期間爆發激烈戰役的硫磺島，並參加日美共同追悼儀式。
中谷元說，「這將成為戰後八十周年之際極具象徵意義的時刻」。
硫磺島位於東京南方約一千二百五十公里處。硫磺島戰役發生於二戰期間，一九四五年二月美軍登陸硫磺島，兩方激戰約一個月，美方六千八百人陣亡，日方二萬一千九百人陣亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言