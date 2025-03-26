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示威民眾挺政敵 土耳其總統譴責

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
土耳其總統厄多安的主要政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被捕，引發土國近年來最嚴重騷動，警方已拘留超過一千一百人。圖為土耳其學生廿四日在伊斯坦堡遊行。（法新社）
土耳其總統厄多安的主要政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被捕，引發土國近年來最嚴重騷動，警方已拘留超過一千一百人。圖為土耳其學生廿四日在伊斯坦堡遊行。（法新社）

土耳其反對黨總統候選人、伊斯坦堡前市長伊瑪莫魯十九日因貪腐調查被捕，引發該國十多年來最嚴重的示威抗議。隨著抗議邁入第六天，土國總統厄多安廿四日說，針對伊瑪莫魯入獄的抗議已變成「暴力運動」，反對黨該為受傷的警察與財產損失負責。

路透報導，儘管土國許多城市已禁止街頭集會，但廿四日晚上土國各地仍上演示威，共數十萬人參加，反對黨共和人民黨領袖歐澤呼籲民眾持續抗議，群眾稱警察以辣椒噴劑、催淚瓦斯和橡膠子彈對付他們。法新社指出，抗議已蔓延至土國八十一省中的五十五省。

厄多安在首都安卡拉舉行內閣會議後發表談話，表示共和人民黨應停止「挑釁」。厄多安說，過去幾天的事件顯示共和人民黨不適合管理地方市政府，遑論管理國家。

稍早，土國內政部長耶里卡亞指控部分抗議者在街頭「製造恐怖」，威脅國家安全，他說，過去五天的抗議共有一千一百卅三人被捕，一百廿三名警察受傷。

伊瑪莫魯因貪腐和恐怖主義調查被捕並解除市長職務。他否認犯罪，稱這些罪名都是政治追殺。

外界普遍認為，伊瑪莫魯是唯一有能力挑戰厄多安的政治人物。厄多安掌權已逾廿年。

共和人民黨廿三日舉行黨內初選，伊瑪莫魯獲正式提名為二○二八年總統候選人。初選除了允許一百七十萬黨員投票，還開放黨外民眾參加，吸引一千五百萬人投票。

伊瑪莫魯被捕引發國際社會譴責，德國稱「完全不能接受」，歐洲理事會呼籲土國允許民眾自由抗議，並憂心武力鎮壓違反比例原則；土國股票、債劵及貨幣也暴跌，伊斯坦堡證劵交易指數上周跌幅達百分之十六點六，創下二○○八年金融危機以來最慘紀錄，央行則透過拋售外匯與及其他穩定措施進行干預。

分析師預測，土國將面臨長期政治動盪。風險顧問公司特尼歐情報顧問公司總裁皮可利表示，「事件的發展難以預測。厄多安總統的政治議程對土耳其經濟前景造成嚴重傷害」。

厄多安 投票 警察

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