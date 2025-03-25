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以色列轟炸敘利亞南部 至少5人喪生

中央社／ 大馬士革25日綜合外電報導

敘利亞南部當局通報，以色列今天轟炸德拉省（Daraa），造成至少5人喪生。以色列軍方則表示，轟炸行動是為回應當地的攻擊。

法新社報導，敘國南部遭轟炸的地點鄰近聯合國負責巡邏的軍事緩衝區戈蘭高地（Golan Heights），在此之前以軍還空襲敘國中部地區，這也是敘國前總統阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻以來，以色列對敘國軍事要塞一系列攻勢的最新攻擊。

德拉省當局在通訊軟體Telegram發布聲明指出，「以軍轟炸庫雅瓦鎮（Kuwayya），造成5人喪生」。聲明還稱，位於德拉市以西的庫雅瓦鎮居民為躲避以軍裝甲車的砲擊，被迫逃離家園。

戰爭觀察組織「敘利亞人權瞭望台」（SyrianObservatory for Human Rights）表示，1支以軍部隊進入庫雅瓦鎮，隨即開始砲轟擊設法抵抗以軍入侵的當地民眾。

以軍則透過聲明稱，部隊在敘國南部遭到「數名恐怖分子」開火攻擊，於是「予以還擊，以色列空軍（IAF）也對恐怖分子發動空襲」。

以色列 恐怖分子 空襲

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