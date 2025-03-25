歐盟提47個關鍵原料境內生產計畫 提高原料自主性

歐盟去年通過「關鍵原料法」後，今天宣布第一批根據該法落實的境內投資生產計畫，包括跨歐盟13國的47個開採、提煉或回收工廠，目標在降低以中國為主的外來關鍵原物料依賴。

關鍵原料法（Critical Raw Materials Act）自去年5月施行後，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）在27個成員國徵求戰略性生產計畫，今天公布首批名單，這47個計畫總投資額225億歐元（約新台幣8050億元），將可依該法獲得限期審查、便利籌資等優惠。

負責產業政策的執行委員塞儒內（StephaneSejourne）在記者會上說明，關鍵原料領域長期是歐盟的盲點，直到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機和俄烏戰爭敲響警鐘，而近來的地緣政治情勢變化更加速歐盟的迫切感。

他強調，歐盟不會在中國鋰電池材料上再犯依賴俄羅斯石油那樣的錯誤。因此像在歐盟境內加工精煉鋰礦的計畫，擺脫目前幾乎100%仰賴由中國精煉的鋰，就是從產業供應鏈的重要環節提高歐盟原料自主性。

根據執委會資料，今天公布的47個計畫就有22個是鋰礦精煉廠或鋰電池回收處理廠，12個與鎳有關，11個為石墨烯（graphite），10個與鈷相關，總計在歐盟所列的17項關鍵原料中涵蓋了14項，許多是電動車等能源轉型的重要產品所需。

執委會還特別指出，在西班牙、法國、羅馬尼亞等地的4個鎂礦和鎢礦開採、加工計畫與軍火工業密切相關。

塞儒內特別提到，日本提高關鍵原料供應鏈韌性的作法，為歐盟進行這套戰略計畫提供許多參考。

日本曾在2010年因釣魚台爭議遭到中國報復，禁止稀土出口到日本，促使日本政府開始積極因應關鍵原料對中依賴問題。

總計歐盟這批計畫有25個涉及開採活動、24個加工處理、10個回收處理。由於原料開採常涉及環境爭議，預期將成在地焦點。根據關鍵原料法，採礦授權許可須在27個月內審查完畢，其他計畫審查期限是15個月。目前歐盟這類生產計畫的審查期長達5至10年。

關鍵原料法以2030年為目標，設定屆時歐盟境內關鍵原料的開採量占所有需求量10%，加工煉製占40%，回收再生占25%。同時，任何一項關鍵原料在所有價值鏈環節上，至2030年時來自單一第3國的供應量不得超過65%。

這次公布的生產計畫均位在歐盟境內，至於歐盟國家與第3國合作在境外生產原料的計畫，則將在日後公布。