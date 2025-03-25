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泰國遣返維吾爾人 美聯：1月就拍板卻否認到最後一刻

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導
泰國副總理日前率團到南疆地區探視從泰國遣返回新疆的維吾爾族人。圖／取自泰國政府官網
泰國副總理日前率團到南疆地區探視從泰國遣返回新疆的維吾爾族人。圖／取自泰國政府官網

泰國政府2月27日將40名被拘留超過11年的維吾爾人遣送回中國，引起國內外各方震驚憤怒。儘管泰國先前一再堅稱不會驅逐維人，美聯社揭露，曼谷當局早在1月就已決定這麼做。

美聯社報導，根據泰國國會調查的證詞、訪談、會議紀錄和語音訊息，政府早在1月中旬就決定遣送維人回中國，卻向公眾、議員和穆斯林領袖否認這項計畫直到將近最後一刻。

泰國政府此舉惹怒人權倡議者和盟邦，曼谷當局如今正在處理後續影響。

上月被驅逐的40名維吾爾男子是在多年前逃離中國，2014年於泰國被拘留。泰國因此面臨北京與華府互相競爭的要求。

北京稱這些維吾爾人是恐怖分子，希望泰國將他們遣返，但沒有提出相關證據。維族倡議人士和西方國家官員則指這些人是無辜的，敦促將他們安置至別處。

面對各方可能迸發的強烈反彈，泰國乾脆將這群男子拘留逾10年。

然而，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）去年就職後，這一情況出現改變。貝東塔的父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與中國政府高層關係密切。

美聯社先前報導，貝東塔去年11月與中國國家主席習近平會面後，泰國官員早在12月便開始秘密討論驅逐維吾爾人的計畫。

根據泰國國會調查紀錄和眾議員藍希曼（RangsimanRome）的說法，中國今年1月8日送出遣返維吾爾人的正式請求。

泰國國家安全委員會（National Security Council）秘書長察柴（Chatchai Bangchuad）向國會調查披露，國安會1月17日在閉門會議決定驅逐被拘留的維吾爾人，與會者包括國防及司法部長。

在1月17日過後不久，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）告訴記者，當局目前沒有驅逐維吾爾人的計畫；泰國政府1月29日也再次向國會否認。

泰國參議員安卡娜（Angkhana Neelapaijit）談到，維吾爾人被送回中國前1週，司法部長才親口告訴她沒有相關計畫。

根據美聯社取得的紀錄和錄音檔，在2月24日舉行的會議上，與泰國政府關係密切的伊斯蘭組織「泰南伊斯蘭辦公室」（Sheikhul Islam Office）的代表告訴維吾爾人，政府說他們不會被送回中國。

然而3天後的2月27日凌晨，這批維吾爾男子在深夜被送上卡車載走，車窗還拉上黑布。

貝東塔隔天向記者證實，她今年2月訪問北京時曾與中國官員商討驅逐事宜。

泰國眾議員甘納威（Kannavee Suebsaeng）、安卡娜、藍希曼及其他國會議員對此表示憤怒並要求說明。泰國國會的國家安全委員會展開調查，且要求公布驅逐影像。

泰國政府高層首先聲稱，沒有其他國家願意提供這批維吾爾人庇護，但美國等國指出，它們一再表達願意接收這群人。

為進一步應對批評，普譚本月19日率司法部長等官員在北京邀請下前往新疆探訪數名被遣返者。

泰國政府發言人20日透過聲明說：「不需要擔心維吾爾人，他們現在幸福地和家人一起生活。」

然而，給隨行媒體的新聞稿和指示顯示這趟旅行受到仔細控管。根據發言人，泰國代表團僅與40名維吾爾男子中的6人會面；根據美聯社所見、在泰國記者間流傳的字條，媒體被勒令避免拍攝維人及中國官員的影像。本次探訪公布的影像，除泰國官員外，幾乎將所有人的臉做模糊處理。

驅逐維吾爾人也在泰國和西方國家間造成裂痕。美國國務院本月14日宣布，對牽涉遣返事件的前任和現任泰國官員施加簽證限制，但未公開人數及其身分；歐洲議會則通過譴責驅逐維人的決議案。

新疆當局沒有回應美聯社發出的傳真置評請求。中國外交部發言人毛寧上週在記者會稱美國的制裁為「非法」。

泰國 維吾爾 議員

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