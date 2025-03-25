泰國遣返維吾爾人 美聯：1月就拍板卻否認到最後一刻

泰國政府2月27日將40名被拘留超過11年的維吾爾人遣送回中國，引起國內外各方震驚憤怒。儘管泰國先前一再堅稱不會驅逐維人，美聯社揭露，曼谷當局早在1月就已決定這麼做。

美聯社報導，根據泰國國會調查的證詞、訪談、會議紀錄和語音訊息，政府早在1月中旬就決定遣送維人回中國，卻向公眾、議員和穆斯林領袖否認這項計畫直到將近最後一刻。

泰國政府此舉惹怒人權倡議者和盟邦，曼谷當局如今正在處理後續影響。

上月被驅逐的40名維吾爾男子是在多年前逃離中國，2014年於泰國被拘留。泰國因此面臨北京與華府互相競爭的要求。

北京稱這些維吾爾人是恐怖分子，希望泰國將他們遣返，但沒有提出相關證據。維族倡議人士和西方國家官員則指這些人是無辜的，敦促將他們安置至別處。

面對各方可能迸發的強烈反彈，泰國乾脆將這群男子拘留逾10年。

然而，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）去年就職後，這一情況出現改變。貝東塔的父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與中國政府高層關係密切。

美聯社先前報導，貝東塔去年11月與中國國家主席習近平會面後，泰國官員早在12月便開始秘密討論驅逐維吾爾人的計畫。

根據泰國國會調查紀錄和眾議員藍希曼（RangsimanRome）的說法，中國今年1月8日送出遣返維吾爾人的正式請求。

泰國國家安全委員會（National Security Council）秘書長察柴（Chatchai Bangchuad）向國會調查披露，國安會1月17日在閉門會議決定驅逐被拘留的維吾爾人，與會者包括國防及司法部長。

在1月17日過後不久，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）告訴記者，當局目前沒有驅逐維吾爾人的計畫；泰國政府1月29日也再次向國會否認。

泰國參議員安卡娜（Angkhana Neelapaijit）談到，維吾爾人被送回中國前1週，司法部長才親口告訴她沒有相關計畫。

根據美聯社取得的紀錄和錄音檔，在2月24日舉行的會議上，與泰國政府關係密切的伊斯蘭組織「泰南伊斯蘭辦公室」（Sheikhul Islam Office）的代表告訴維吾爾人，政府說他們不會被送回中國。

然而3天後的2月27日凌晨，這批維吾爾男子在深夜被送上卡車載走，車窗還拉上黑布。

貝東塔隔天向記者證實，她今年2月訪問北京時曾與中國官員商討驅逐事宜。

泰國眾議員甘納威（Kannavee Suebsaeng）、安卡娜、藍希曼及其他國會議員對此表示憤怒並要求說明。泰國國會的國家安全委員會展開調查，且要求公布驅逐影像。

泰國政府高層首先聲稱，沒有其他國家願意提供這批維吾爾人庇護，但美國等國指出，它們一再表達願意接收這群人。

為進一步應對批評，普譚本月19日率司法部長等官員在北京邀請下前往新疆探訪數名被遣返者。

泰國政府發言人20日透過聲明說：「不需要擔心維吾爾人，他們現在幸福地和家人一起生活。」

然而，給隨行媒體的新聞稿和指示顯示這趟旅行受到仔細控管。根據發言人，泰國代表團僅與40名維吾爾男子中的6人會面；根據美聯社所見、在泰國記者間流傳的字條，媒體被勒令避免拍攝維人及中國官員的影像。本次探訪公布的影像，除泰國官員外，幾乎將所有人的臉做模糊處理。

驅逐維吾爾人也在泰國和西方國家間造成裂痕。美國國務院本月14日宣布，對牽涉遣返事件的前任和現任泰國官員施加簽證限制，但未公開人數及其身分；歐洲議會則通過譴責驅逐維人的決議案。

新疆當局沒有回應美聯社發出的傳真置評請求。中國外交部發言人毛寧上週在記者會稱美國的制裁為「非法」。