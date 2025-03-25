歐盟原物料擺脫對中依賴 德國地熱鋰提煉列示範計畫
為擺脫對中國鋰與稀土等戰略原物料的依賴，歐盟啟動原物料自主示範計畫，首批選定47項涵蓋開採、加工與回收開發案。德國綠能企業地熱鋰提煉案入選，預計供應歐洲電動車產業，為歐盟推動能源轉型與戰略自主的重要一步。
歐盟去年通過「關鍵原料法」（Critical RawMaterials Act），希望藉由在歐洲本地開採、加工與回收鋰、稀土、石墨等17種戰略性原物料，擺脫對中國等國的過度依賴。
根據法案內容，歐盟希望在2030年之前，至少10%的關鍵原物料可在境內開採，40%在本土加工，25%來自回收來源，並將任何單一國家進口占比限制在60%以下，以降低供應鏈風險。
近期歐盟執委會選出首批涵蓋13個會員國的47項示範計畫，德國綠能新創公司Vulcan Energy位於萊茵地區法耳次（Pfalz）一帶的地熱鋰提煉計畫名列其中，是具代表性的鋰原料開採示範案之一。
該公司預計今年夏天開始從地底抽取含鋰熱水，目標年產2萬4000噸碳中和鋰氫氧化物，供福斯（Volkswagen）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）、雷諾（Renault）等車廠及電池製造商LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）使用。
根據Vulcan Energy網站新聞稿，德國總理蕭茲（Scholz）今年1月視察該公司的鋰萃取優化廠（LEOP）時說：「人們常說，我們得從遙遠國家進口鋰，依賴他人出售給我們。但其實在歐洲，尤其在德國，我們本身就有生產這些原物料的基礎。」
除了受德國官方支持，作為歐盟通過「關鍵原料法」後首批優先示範計畫之一，Vulcan Energy鋰提煉案將享有歐盟提供的許可程序簡化、資金補助及歐洲投資銀行的融資支持。
歐盟執委會副主席塞儒內（Stephane Sejourne）接受南德日報（Südeutsche Zeitung）採訪時表示，「關鍵原料法」對歐洲來說相當於一場革命，首次讓歐盟系統性推動關鍵原物料的本土開採與加工。
他指出，歐洲目前不僅自產比例偏低，新建礦場的許可程序冗長，平均長達10年，導致20年來幾乎沒有新礦場啟用。
法案因此設定目標，將開發案審查時間縮短至27個月，加工設施縮短至15個月，並要求各會員國積極配合，以實現歐盟供應鏈自主化。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的供應鏈混亂與俄烏戰爭引發的能源危機，讓歐洲意識到對單一國家原物料依賴的脆弱性，當前歐洲所需的鋰在加工階段高度仰賴中國，而全球超過2/3的稀土由中國開採、85%由中國加工。
歐盟預估，到2030年稀土需求將成長5至6倍，加速實現原物料供應與加工自主為當務之急。
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