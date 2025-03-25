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歐盟民調：逾6成民眾認為歐盟保障安全角色更吃重

中央社／ 布魯塞爾25日專電

歐盟27國最新民調顯示，66%民眾認為歐盟在保障安全、因應危機上的角色變得更加重要；有76%民眾同意歐盟需要更多手段來因應當前的全球挑戰，反映世局動盪下強化集體力量的心態。

由歐洲議會（European Parliament）委託歐洲聯盟旗下民調機構「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）進行的這項調查，是在今年1、2月間面訪歐盟全體27個成員國公民。

調查結果指出，74%民眾認為自己的國家加入歐盟有好處，這也是此問題自1983年提出以來獲得最高認同的結果，其中又以15到24歲年輕人的認同度達82%為最高。

此外，66%民眾認為歐盟在保障安全、因應危機上的角色變得更加重要，年輕人更有7成認同。在歐盟成員國中，以瑞典人對此認同占比87%為最高；歐盟除了羅馬尼亞和波蘭，其餘國家人民認同上述論點的比例都過半。

與此相應的是，高達76%民眾同意歐盟需要更多手段來因應當前的全球挑戰，年輕人同意度再次高於全體平均；歐盟小國馬爾他、賽普勒斯和芬蘭的民眾更超過9成支持這一點。

為了因應歐洲安全結構變化和全球經濟競爭加劇，歐盟國家是否願意讓歐盟機構的手更伸入國防等國家主權的領域，向來是敏感話題。這個民調結果可能被解讀為民眾支持給歐盟更多資源和政策工具。

針對歐盟應聚焦在哪個領域以強化全球地位的問題，最多民眾選擇防衛及安全（36%），次為經濟及產業競爭力（32%）。其中，絕大多數位於北歐、中東歐及西歐的國家民眾傾向安全優先，絕大多數的南歐國家則把競爭力擺第一。

同時，33%歐盟民眾預期未來5年的生活水準將會下降，較去年中的調查增加7個百分點，尤其是兩大經濟體法國（53%）、德國（47%）最看壞民生前景。不過歐盟整體仍有51%民眾認為未來生活水準將持平，較上次調查減少4個百分點。

歐盟 民調 羅馬尼亞

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