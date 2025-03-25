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加拿大安全情報局：中印等國可能試圖干預4/28大選

中央社／ 渥太華25日綜合外電報導

加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service，CSIS）表示，中國和印度可能試圖干預將於4月28日舉行的大選，俄羅斯和巴基斯坦也可能設法干預。

路透社報導，CSIS在渥太華當局與印度及中國關係冷淡之際發表上述評論。北京和新德里當局都否認了先前的干預指控。

根據加拿大外國干預委員會（Foreign InterferenceCommission）今年1月發布的調查報告，加國對於中國和印度干預2019年和2021年大選的反應速度緩慢，但選舉結果並未受到干預行動影響。

CSIS代理局長羅伊德（Vanessa Lloyd）昨天在記者會上表示，敵對國家行為者越來越常利用人工智慧（AI）來影響選舉。

她指出：「中華人民共和國很可能利用AI工具，試圖干預這次選舉，影響加拿大的民主進程。」

北京本月稍早宣布對總價超過26億美元的加國農產品徵收關稅，以報復渥太華當局去年對中國電動車和鋼鋁製品徵稅。

加國當局上週表示，中國以走私毒品罪名處決了4名加國公民，並強烈譴責北京執行死刑。

中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上被問及CSIS的評論時回應，「中方一貫堅持不干涉別國內政的原則，從未也沒有興趣干涉加拿大的內政」。

另一方面，加國去年驅逐包括印度駐加大使在內的6名印度外交官，並指控他們涉入2023年發生在溫哥華的錫克教領袖命案。

羅伊德表示：「我們也發現，印度政府有意圖也有能力干預加拿大的社會和民主進程。」

她說：「通常很難在外國干預活動與選舉結果之間建立直接關聯…不過這些威脅行動可能削弱民眾對加拿大民主進程和制度完整性的信任。」

加拿大 印度

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