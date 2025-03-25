快訊

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

金賽綸丈夫出手了！曬結婚證明否認墮胎 前男友「疑遭金秀賢威脅」

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

日皇夫婦接待巴西總統 獨生女愛子公主將首度出席國宴

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本愛子公主（敬宮愛子內親王）。 法新社
日本愛子公主（敬宮愛子內親王）。 法新社

日皇德仁與皇后雅子今天在皇居（皇宮）招待造訪日本的巴西總統魯拉與其夫人。這是日皇夫婦睽違6年接待國是訪問的元首，而兩人的獨生女愛子內親王今晚也將首度出席國宴。

日本富士新聞網（FNN）報導，日皇夫婦今天上午在皇居，面帶笑容接待來訪的魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva）夫婦。

德仁與雅子上一次接待國是訪問的元首，是2019年時任美國總統川普（Donald Trump）。

而今天上午在皇居宮殿前舉行的歡迎儀式，包含日皇夫婦在內，日本皇室成員秋篠宮夫婦，與日相石破茂等日本政府高階官員也參與其中。

日皇夫婦今晚預計舉辦宮中晚宴招待魯拉夫婦，日皇夫婦的獨生女愛子內親王也將首度出席國宴。

富士新聞網指出，這次的晚宴比較不一樣的是首度把日本料理納入前菜。

時事通信社報導，這也是石破茂2024年10月就任日本首相以來，首度有外國元首以國賓身分造訪日本。魯拉與石破茂預計3月26日召開領袖會談。

而今年適逢日本與巴西建交130週年，加上日本政府認為巴西在全球南方（新興與發展中國家）之中相當具有影響力，因此內閣會議今年2月敲定，邀請魯拉於3月24日至3月27日以國賓身分訪日。

國賓主要以外國國王、總統等國家元首為對象，因為受預算等因素影響，日本每年通常僅接待1到2位國賓。日本政府原則上會負擔國賓在日本的住宿費、交通費及餐飲費等必要開支。

日本料理 石破茂 魯拉

延伸閱讀

美關稅政策影響全球 巴西總統訪亞洲尋多元夥伴關係

中日釣魚台海域爭端升高 陸海警驅離4艘日本漁船

遭控「擅改石破茂發言」 陸外交部回應：兩國交往尊重彼此立場很正常

發10萬日圓禮券給議員買手帕零食？石破內閣民調大跌至新低

相關新聞

因安倍遇刺案受到嚴厲審查 日本法院勒令「統一教會解散」

共同社與BBC報導，日本文部科學省向東京地方法院申請下令解散「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教），東京地院25日依據「...

日皇夫婦接待巴西總統 獨生女愛子公主將首度出席國宴

日皇德仁與皇后雅子今天在皇居（皇宮）招待造訪日本的巴西總統魯拉與其夫人。這是日皇夫婦睽違6年接待國是訪問的元首，而兩人的...

共軍軍艦史無前例澳洲外海演習 澳空軍曾聽見實彈警告

皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force，RAAF）飛行員今天透露，空軍上月監控1艘繞行澳洲的...

得獎的懲罰 ？奧斯卡《你的國，我的家》導演遭以色列軍方逮捕

以色列佔領的西岸地區3月24日再傳暴力，數十名屯墾區定居者持槍闖入巴勒斯坦村莊並毆打村民，以色列軍方卻逮捕受傷的居民。被帶走的男子哈姆丹．巴拉爾（Hamdan Ballal）正是本屆奧斯卡獲獎記錄長片《你的國，我的家》（No Other Land）共同導演之一，以色列軍方已經承認逮捕了巴拉爾，罪名是「朝軍人丟擲石頭」，然而另一位導演巴索．阿德拉強調，類似的騷擾行動從獲獎之後就愈演愈烈，疑為以色列報復行動一環。

被捕48年後釋放…前死囚袴田巖獲逾2億日圓補償 日本史上最高紀錄

日本89歲男子袴田巖曾是全球遭關押最久的死囚，已獲判無罪定讞。靜岡地院裁定，將提供約2億1700萬日圓（約新台幣4800...

土耳其反對黨初選 1500萬人挺總統政敵、逾千人遭拘

土耳其官員24日表示，自總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）主要政治對手伊瑪莫魯（Ekrem Imam...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。