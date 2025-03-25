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共軍軍艦史無前例澳洲外海演習 澳空軍曾聽見實彈警告

中央社／ 澳洲阿佛朗25日綜合外電報導
1艘中國人民解放軍海軍巡防艦2月在澳洲及紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea）進行史無前例的實彈演習 法新社
1艘中國人民解放軍海軍巡防艦2月在澳洲及紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea）進行史無前例的實彈演習 法新社

皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force，RAAF）飛行員今天透露，空軍上月監控1艘繞行澳洲的中國軍艦時，聽見該艦透過民用無線電廣播，警告將進行「實彈演習」。

路透社報導，1艘中國人民解放軍海軍巡防艦2月在澳洲及紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea）進行史無前例的實彈演習，迫使49架商業航班緊急改變航線。

中國方面宣稱已根據國際法就軍演提出充分警告，但紐澳當局指出，北京並未採取最適當的通知方式。

今年2月21日，維珍澳洲航空（Virgin Australia）機師在121.5MHz緊急無線電頻道中聽到解放軍軍艦廣播，才首次知悉實彈演習一事。

澳洲預計5月舉行全國大選。值此前夕，在野的自由黨（Liberal Party）領袖達頓（Peter Dutton）批評工黨政府，「國家的海事監控任務竟然外包給維珍澳洲航空機師」。

澳洲空軍的海事監控飛行員今天則在阿佛朗國際航空展（Australian International Airshow in Avalon）上表示，澳洲的P-8A海神式（Poseidon）巡邏機當時正進行「長時間、高頻率」飛行，同時監控中國軍艦在UHF及VHF頻段上的播送內容。這些細節今天才首度公開。

海神式巡邏機飛官梅侃（Patrick Makeham）指出，當時中國軍艦透過無線電播送的內容「只是標準警語，說明他們的位置，以及他們打算進行實彈演習」。

實彈 演習 澳洲

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