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美日防長會談3/30東京登場 國防支出議題受矚

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本防衛大臣中谷元今天在記者會宣布，本月30日將與美國國防部長赫格塞斯在日本防衛省舉行會談。日媒指出，美方是否要求日方增加國防支出（防衛費）成為焦點。

朝日電視台報導，這是美國總統川普（DonaldTrump）第二個任期於今年1月開始之後，美國與日本首度召開實體防長會談。

赫格塞斯（Pete Hegseth）造訪完夏威夷、關島，以及菲律賓之後，計劃訪問日本。

中谷元今天表示，「相當期待能與赫格塞斯直接討論，為了強化日美同盟嚇阻力與因應能力的具體措施」。

這場會談預計討論中國、北韓等地的情勢，以及提升日本自衛隊與美軍之間的指揮機制，並可能提到透過在日本西南群島的訓練，強化日美同盟等事宜。

朝日電視台指出，川普政府要求同盟國增加國防支出，因此這次會談也可能提到此事。

中谷元與赫格塞斯在會談之前，預計於3月29日訪問二次世界大戰期間爆發激烈戰役的硫磺島，並參加日美共同的追悼儀式。

中谷元就此強調，「這將成為戰後80週年之際，極具象徵意義的時刻。」

硫磺島行政區域劃分隸屬於東京都小笠原村，距離東京都中心南方約1250公里處。硫磺島戰役發生於二戰期間，1945年2月美軍登陸硫磺島，激戰了約1個月，美方約6800人陣亡、日方約2萬1900人陣亡。

國防部 日本 美國

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