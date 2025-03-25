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新加坡總統出訪比利時 強調樞紐地位海事合作

中央社／ 新加坡25日專電

新加坡地處馬六甲海峽南端，倚重自由貿易，戰略位置重要。新加坡總統尚達曼近日出訪比利時強調，比利時是通往歐洲的戰略門戶，新加坡是通往東南亞的主要停靠港，「我們是海事界的天然合作夥伴」。

尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）出訪比利時和盧森堡。新加坡聯合早報今天報導，比利時國王菲力普（King Philippe）昨晚為尚達曼舉行國宴。

尚達曼在談話中表示，地理上的距離並沒有阻礙新加坡人和比利時人間的文化交流，甚至還可能增加對彼此的好奇。新加坡和布魯塞爾之間航班方便，新加坡人想造訪比利時漫畫「丁丁歷險記」主角丁丁（Tintin）的誕生之地比過去容易得多。

尚達曼指出，新加坡和比利時將在2026年慶祝建交60週年，兩國建立在開放型經濟、多邊主義和基於規則國際秩序的共同承諾基礎之上，融入區域和全球體系。

新加坡是世界上最繁忙的港口之一，也是亞洲重要的貨品貿易樞紐，身為倚重自由貿易的東南亞小國，地處馬六甲海峽南端，戰略位置重要。隨著地緣政治競爭態勢加劇，貿易港口地位是否遇上挑戰引發關注。

尚達曼談及海洋事務時表示，比利時是通往歐洲的戰略門戶，新加坡是通往東南亞的主要停靠港，「我們是海事界的天然合作夥伴」。

報導指出，新加坡與比利時在海洋事務的合作，包括比利時海事工程企業DEME參與新加坡大士港的填土工程、深水停泊處的建造作業。新加坡和比利時皆為沿海國家，雙方在經濟和海事方面有著密切合作關係，目前在新加坡營運的比利時企業超過400家，雙邊貨物貿易額在2024年達到新幣60億元（約新台幣1480億）。

新加坡 東南亞 比利時

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