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被捕48年後釋放…前死囚袴田巖獲逾2億日圓補償 日本史上最高紀錄

中央社／ 東京25日綜合外電報導
袴田巖被控於1966年在靜岡縣殺害一家4口，一度在1980年被判死刑定讞。經過二度聲請再審，靜岡地方法院2014年同意再審，讓袴田巖在被捕約48年後獲釋。歐新社資料照
袴田巖被控於1966年在靜岡縣殺害一家4口，一度在1980年被判死刑定讞。經過二度聲請再審，靜岡地方法院2014年同意再審，讓袴田巖在被捕約48年後獲釋。歐新社資料照

日本89歲男子袴田巖曾是全球遭關押最久的死囚，已獲判無罪定讞。靜岡地院裁定，將提供約2億1700萬日圓（約新台幣4800萬元）補償，律師團稱寫下日本刑事補償史上最高紀錄。

袴田巖被控於1966年在靜岡縣殺害一家4口，一度在1980年被判死刑定讞。經過二度聲請再審，靜岡地方法院2014年同意再審，讓袴田巖在被捕約48年後獲釋，成為全球遭關押最久的死囚。

靜岡地院2024年9月26日做出判決，認定調查機關捏造證據，判決袴田巖無罪。由於檢方不提出上訴，終告無罪定讞。日本媒體及檢警針對纏訟58年的最終結果，分別向袴田巖致歉。

袴田巖的律師團針對他被不當關押47年7個月，於2025年1月請求國家補償約2億1700萬日圓。日本刑事補償法規定，因刑案遭關押的人若獲判無罪，可向國家請求每天上限1萬2500日圓的補償金。

「朝日新聞」報導，袴田巖的律師團今天召開記者會宣布，靜岡地院昨天裁定，將依照律師團請求，提供法定上限金額的刑事補償。

袴田巖被拘留47年7個月，其中約33年是以死囚身分被關押。靜岡地院表示：「（袴田巖）承受精神上與身體上極為巨大的痛苦。」

擔任袴田巖律師團事務局長的律師小川秀世說：「這是搜查機關捏造證據的死刑案件，理所當然要獲得最高額補償金。」

律師團還表示，為了追究檢警的搜查責任，計劃另外提起訴訟，要求提供國家賠償。

律師 日本 死囚

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