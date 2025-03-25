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首爾路面又出現巨大天坑！男騎士連人帶車摔進去 17小時後尋獲遺體

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓首爾江東區24日發生道路崩塌事件，路面出現巨大天坑，導致一台機車閃避不及墜入。法新社
南韓首爾江東區24日發生道路崩塌事件，路面出現巨大天坑，導致一台機車閃避不及墜入。法新社

BBC報導，南韓首爾江東區24日發生道路崩塌事件，路面出現巨大天坑，導致一台機車閃避不及墜入，機車騎士稍早被尋獲時已死亡。

韓聯社報導，當地時間24日晚間6時29分，首爾江東區一所小學附近的十字路口處，出現一個寬20公尺、深20公尺的坑洞，一台機車掉進去後，天坑內的土石再度大規模崩塌、水管破裂，且不斷噴出大量的水，騎士被活埋超過17小時後，消防部門才於當地時間25日上午11時22時許尋獲該名騎士遺體，距離墜落地點約50公尺處。

另一名汽車司機也在這起事故中受傷。根據網路流傳的行車紀錄器畫面，一輛汽車僥倖逃過後，後面的機車騎士則未逃過一劫，連人帶車掉進坑洞中。

當地媒體報導，救難人員隨後在天坑內尋獲一台手機和一輛機車。據悉該名機車騎士為30多歲男子，姓名尚未透露。

江東消防署消防行政科長金昌燮在稍早記者會中表示，坑洞內有約2000噸的泥土和水，但未透露坑洞形成原因。

首爾市政府認為，事發地點附近正在興建的地鐵9號線延長路段，可能是造成塌陷的原因之一，因此決定暫時叫停施工。

根據最近提交給首爾市政府的報告顯示，首爾市近10年共出現223個天坑。首爾西大門區延禧洞去年8月也才發生天坑事故，一輛休旅車跌落翻覆後，造成2名長者重傷送醫。

南韓 天坑 首爾

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