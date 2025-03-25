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西方轟炸地蓋飯店 塞爾維亞民眾上街頭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
塞爾維亞人24日抗議政府要將被北約炸毀的軍事總部舊址賣給美國蓋飯店。（Wikimedia Commons）
塞爾維亞人24日抗議政府要將被北約炸毀的軍事總部舊址賣給美國蓋飯店。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】塞爾維亞近日因川普女婿要在北約轟炸地蓋旅館及總統貪腐等案件抗議頻傳，國內政治動盪不安！川普女婿庫許納盼將北約轟炸的前塞國軍事總部拆掉、改建豪華酒店，引發大量民眾抗議，要求政府不能忘記歷史教訓。另因塞爾維亞總統武契奇貪汙，引發民眾不滿而上街，政局顯得很動盪。

不該拆掉歷史殷鑑

根據《半島電視台》報導，上千民眾24日聚集在塞爾維亞首都貝爾格勒，抗議川普女婿庫許納在當地的豪華酒店投資案，由於該酒店打算興建在1999年科索沃戰爭時，被北約轟炸摧毀的塞爾維亞軍事總部舊址，抗議民眾呼籲政府不要將此地售出，應做為北約曾經侵略塞國的見證。

塞爾維亞的建築師、工程師與反對黨都對於政府與庫許納的百萬美元合作方案相當反對，而且庫許納可以租用首都市區的核心土地99年，也讓外界質疑有圖利嫌疑。近來塞爾維亞總統武契奇面臨一系列對其施政不滿的抗議，他雖已就任12年，但他與該國總理近來都被指控貪汙、對反對派打壓增加。

親歐與親俄搖擺

歐洲新聞網》提到，從去年初開始，武契奇就因為希望爭取歐洲綠能市場，擴大國內開採鋰礦，遭反對派質疑會汙染水源；去年11月，該國火車站屋頂疑似因施工不良崩塌，導致15人死亡，遭民眾指控政府施工貪汙公款；近來還有10萬民眾走上街頭，抗議武契奇貪汙。

塞爾維亞向來在歐盟與俄羅斯之間擺盪，該國目前有申請加入歐盟，但因為科索沃與俄羅斯等問題，目前形同遭到擱置。武契奇上任後，相當親近俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平，對歐美相對較疏離，加上北約曾轟炸塞爾維亞，此區相關的歷史糾紛相當複雜，各界也很關注塞爾維亞的政局。

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