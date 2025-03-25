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紀念殘暴獨裁受害者 阿根廷人示威警告永不再犯

中央社／ 布宜諾斯艾利斯24日綜合外電報導

數以萬計阿根廷民眾今天在首都布宜諾斯艾利斯舉行1976年政變49週年抗議活動；當年政變之後，阿根廷殘酷軍事獨裁政權崛起，約有3萬人失蹤。

法新社報導，在阿根廷國家紀念日（National Day ofRemembrance）這天，示威民眾高舉火炬和失蹤親人的照片，並拉起寫著「記憶、真相和正義」的布條。

示威群眾喧嚷要求揭露當年真相，政府宣布，有關1976年至1983年獨裁統治期間的武裝部隊行動情報檔案將解密。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）被控試圖粉飾獨裁統治時期的一些內容。米雷伊的發言人阿多尼（Manuel Adorni）說，這些文件將移交給國家檔案館。

人權組織表示，阿根廷獨裁統治下約有3萬人失蹤。一個名為「五月廣場母親」（Mothers of the Plazade Mayo）的組織仍在搜尋當年失蹤孩童，據說有些母親被安全機關拘禁，孩子剛出生就被偷抱走。

「五月廣場母親」成員德卡洛托（Estela deCarlotto）今天在遊行中表示，「經過長期奮戰」，疑似被偷抱走的400名孩童案件中，「我們已解決139起」。

在拉丁美洲1960年代至1980年代諸多製造恐怖的軍事政權當中，阿根廷獨裁政權是最殘暴的例子之一。

然而，米雷伊曾質疑當年失蹤人數，引燃許多民眾的憤怒。

示威群眾中有數人舉著批評米雷伊的標語。在米雷伊的撙節措施下，阿根廷人權秘書處和紀念場所都遭裁員。

群眾揮舞阿根廷國旗，戴上印有「永不再犯」字樣的圍巾，高呼：「米雷伊，垃圾，你就是獨裁。」

今天的示威活動最終和平結束。

米雷伊 阿根廷

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