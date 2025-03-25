日本詐騙受害金額大增 擬限制長者ATM交易額度

法國第五共和的肇建者戴高樂將軍最近成為全國緬懷的對象。如同蔣經國總統推動十大建設、開啟民主化的進程，在此間不時被追憶，舉凡歷史人物重新回到現實，看似突然，絕非偶然，而是反映、批判當下的氛圍。美國總統川普二度上台後，對美歐戰後80年的關係表達出可有可無的態度，法國總統馬克宏挺身而出，要替歐陸撐起美國隨時可能收走的核武保護傘。馬克宏想效法戴高樂，可他終究不是戴高樂。...

2025-03-25 08:00