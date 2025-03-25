紐西蘭南島外海6.7地震 當局籲避開沿海地區

美國地質調查所表示，紐西蘭南島外海今天發生規模6.7地震。太平洋海嘯警報中心表示，並沒有海嘯警報，也未立即傳出災損。不過有關當局仍建議居民避開沿海地區。

綜合法新社和路透社報導，紐西蘭國家緊急事故管理署（NEMA）警告居民避開附近的沿海地區，因為有「強烈和異常洋流」的風險。

這個機構在全國公告上說：「預計不會對陸地產生威脅。」

這起強震最初測得的規模為7.0，後來通報6.8，目前下修至6.7。

根據美國地質調查所（USGS）說法，地震發生於下午2時43分（台灣時間上午9時43分），震央在南島（South Island）西南端外海，震源深度僅10公里。震央距離最近的主島定居地點約160公里。

位在夏威夷檀香山市（Honolulu）的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，並沒有海嘯警報，也未立即傳出災損通報。

紐西蘭國家緊急事故管理署稍早表示，正在「評估這起地震是否引發了可能影響到紐西蘭的海嘯」。公告說：「如果這個位置產生海嘯，起碼一小時之內不太可能會觸及紐西蘭。」

紐西蘭地質災害機構GeoNet表示，超過4700人感受到地牛翻身；紐國媒體則通報有物品掉落和建築物搖晃的情況。

根據「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，有民眾在社群網站臉書（Facebook）貼文，說「架子東西散落一地。室外的木桌左搖右晃」。

不過，南島一間咖啡廳的經理說，他有感覺到「一點點搖晃，沒什麼太驚天動地的」。

根據政府數據，2011年一場規模6.3的地震重創基督城（Christchurch），造成185人喪生。