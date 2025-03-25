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瓜國新政引民怨 媒體批阿雷巴洛政府欠缺協商能力

中央社／ 瓜地馬拉市24日專電

瓜地馬拉上周因為強制投保汽車責任險政策，引起交通癱瘓全國混亂，現仍餘波盪漾。瓜國主流媒體批評總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）領導的政府與民意脫節，施政既缺乏協商，又沒有執行能力。

「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，阿雷巴洛才宣誓就職1年2個月，就面臨上任以來最嚴重的政治、社會與經濟危機，更暴露政府執政無能和脆弱。無論是本次強制汽車責任險，還是1個月前的強推垃圾分類政策同樣引發的抗議和社會混亂，都凸顯政府決策過程的封閉與欠缺協商能力。

「自由新聞報」更點名，阿雷巴洛內閣成員都是自己的親信與意識形態盟友，他們接二連三暴露對政治現實的無知。面對民意的反彈，政府始終態度傲慢固執，最後迫於社會動盪擴大，才從「昏睡麻木中驚醒」。

瓜地馬拉媒體「時報」（La Hora）更以「無能、隨興和玩世不恭」為標題來形容阿雷巴洛政府施政。報導中舉例，瓜國最重要連接內陸和太平洋沿岸的交通大動脈Palin-Escuintla高速公路「44公里」處，去年6月因連日豪雨崩塌，導致無時無刻都嚴重壅塞，交通物流經濟收受到嚴重衝擊。

迄今過了9個月，交通部已經換了第3任部長、超過6個次長，才終於宣布3月底道路即將修復完成重新開放。但施工品質能否撐過這個雨季，沒人有信心。

「時報」更披露，這次阿雷巴洛政府17日公布強制投保汽車責任險的當天，瓜國許多保險業者才知道有這項政策，因此根本欠缺保險費率規劃，也沒有理賠標準的因應措施。不和業界溝通也不協調，就貿然推動政策導致人民無所適從，就是瓜國政府最大的弊病。

最受人批評的，當汽車保險爭議在全國延燒，阿雷巴洛第一時間卻「神隱」不知去向，直到民意沸騰才出面。

這次抗議封鎖全國癱瘓，根據統計造成瓜地馬拉工商業超過6億瓜幣（約新台幣25億元）的損失，但政府卻不檢討自身，沒有官員下台，反而把責任推給抗議民眾。

「共和報」（Republica）更分析，阿雷巴洛身邊的幕僚和顧問，只會形象操作策略，在危機爆發時刻，讓總統刻意「神隱」，然後再選定時機突然現身，以製造出所謂「救世主」的形象。但是用久了，這種策略已經讓人民覺得反感。

報導評論，阿雷巴洛政府活在自己「歡樂幻想國度」，不承認問題。阿雷巴洛執政之路，恐會越來越艱難。

瓜地馬拉

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