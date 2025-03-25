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加拿大4月28日國會大選 抗川普成主軸

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

金融時報報導，加拿大總理卡尼廿三日宣布，加國將在四月廿八日舉行新一屆聯邦大選，並且呼籲加拿大團結一致，共同對抗美國總統川普引發的「加拿大人一生最重大的危機」。分析家認為，這次國會選舉勝敗，將取決於誰更能處理經濟和應對川普。

執政的自由黨因物價和房價飆漲問題引發不滿，保守黨原預計輕鬆贏得大選，四十五歲的保守黨黨魁博勵治民調一度領先廿個百分點。

今年初前總理杜魯多宣布辭職，同時川普屢威脅將加國納為美國一州，還課徵關稅，引發加拿大人同仇敵愾，自由黨支持度止跌回升。

卡尼曾先後擔任加拿大、英國中央銀行行長，他承諾實施「中產階級減稅」等政策，並呼籲加拿大人團結，「我請求你們支持，讓我們成為強大的加拿大」。他說：「川普想要破壞加拿大，讓美國擁有加拿大，我們不會讓這件事發生。」

保守黨黨魁博勵治也強調，他是對抗川普政府的最佳人選。

萊傑市場研究公司分析師恩斯表示，這場選舉勝敗將取決於選民認為誰更有能力處理經濟和川普。

恩斯認為：「卡尼帶領政府回應川普挑戰，一開始理當占上風。這次選舉也是博勵治的機會，表明如何建立比自由黨九年執政更強大的經濟。」

根據萊傑上周民調，卡尼的自由黨支持度百分之四十二，保守黨百分之卅九。

保守黨 加拿大 川普

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