美代表團將來訪 格陵蘭批挑釁

美國總統川普亟欲取得丹麥半自治領土格陵蘭之際，美國宣布一支由副總統夫人烏沙．范斯率領的高級代表團本周將往訪格陵蘭，參觀當地美軍基地和狗拉雪橇比賽。

路透報導，由烏沙．范斯率領的訪問團，成員還包括白宮國家安全顧問沃茲和能源部長萊特。白宮表示，訪團將參觀當地美國軍事要地皮圖菲克太空基地，聽取駐地美軍簡報，並觀賞一場狗拉雪橇比賽。

白宮國安會發言人休斯表示，相信美國訪團此行「能提供一個契機，建立尊重格陵蘭自決權夥伴關係，並推動經濟合作」。

川普上任以來，多次表明要拿下格陵蘭。美國看上格陵蘭戰略位置、蘊藏豐富礦產資源，對美國部署彈道飛彈預警系統也至關重要。

格陵蘭和丹麥政府都反對美國接管格陵蘭。紐約時報指出，格陵蘭朝野認為，華府此刻派代表團到當地「挑釁意味十足」。

格陵蘭總理艾格德表示，格陵蘭人的外交努力，「川普及他的政府完全無視，他們只想拿走並控制格陵蘭」。

艾格德尤其不滿沃茲要來，「白宮國家安全顧問跑來是想幹嘛？唯一意圖就是來對我們擺架子，他來格陵蘭無疑就是讓美國人更相信，川普是認真要拿下格陵蘭，然後我們就要面對更大壓力」。

其他格陵蘭官員與政壇人士也對美方訪團選在這個時間點來訪很不滿，稱當地才剛舉行議會選舉，新內閣都還沒成立。在這次選舉成為第一大黨的格陵蘭民主黨黨魁尼爾森說：「美國很清楚我們正在組閣協商，這時硬要跑來，再次展現他們完全不尊重格陵蘭人。」