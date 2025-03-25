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從韓案看尹錫悅彈劾案 法界分歧

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

去年十二月廿七日成案的南韓國務總理韓悳洙彈劾案，昨日被憲法法院駁回，而去年十二月十四日就成案的總統尹錫悅彈劾案遲未宣判。韓案結果是否為尹案的風向球備受關注，外界眾說紛紜。

韓媒報導說，透過廿四日的韓案判決書，可能可以一窺尹案的判決結果。即兩案最核心的共同彈劾理由在於，藉由尹錫悅當時主持的違憲違法國務會議，所宣布的違憲緊急戒嚴，基本上和韓案中的事實關係相同。

然而韓案判決書卻未判斷前述國務會議的合法性，也未判斷前述緊急戒嚴的合法性。朝鮮日報報導稱，這是憲院的刻意迴避。

有南韓法界人士分析，看來憲院法官盡量過濾掉能讓人推測尹案走向的內容，「這說明（法官們對）尹案的最終結論尚未出爐」；看來他們試圖盡可能避免對尹案做出暗示，同時讓停職中的韓悳洙先恢復總理兼代理總統職權，這顯示尹案還要花時間審理、做出判決及撰寫判決書。

美聯社報導則稱，韓案不太可能是尹案結果的預告。韓悳洙在尹錫悅宣布緊急戒嚴的策畫或執行中，「並未扮演有意義的角色」。不過韓悳洙的復職，仍觸及最大在野黨共同民主黨的敏感神經。該黨批評憲院審理尹案的時間過長，加劇外界對大法官們意見分歧的擔憂，可能為尹錫悅復職鋪路。

在二○二二年總統大選中以不到一個百分點的得票率，敗給尹錫悅的共同民主黨黨魁李在明就質疑，為何憲院不認為韓悳洙抗拒任命憲院法官，是構成其彈劾案成立的行為，此舉「明顯而且蓄意違反組成政府機構的憲法職責」。

李在明也呼籲憲院盡快宣判尹案。廿六日也是首爾高等法院對李在明違反「公職選舉法」案的二審宣判，一審法院去年十一月判處他有期徒刑一年、緩刑兩年，若終（三）審有罪定讞，他十年內就無法參選總統，形同總統夢碎。

韓媒引述分析家報導，目前顯示四月才宣判尹案可能性愈來愈高，本周可能的宣判日期是廿八日。

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