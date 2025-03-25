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韓總理彈劾案駁回 韓悳洙復職

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓憲法法院廿四日駁回國會對國務總理韓悳洙的彈劾案。他同日在首爾的中央政府辦公大樓受訪。（路透）
南韓憲法法院廿四日駁回國會對國務總理韓悳洙的彈劾案。他同日在首爾的中央政府辦公大樓受訪。（路透）

南韓憲法法院（憲院）廿四日駁回國會去年十二月廿七日通過的國務總理韓悳洙彈劾案。韓悳洙立即恢復總理兼代理總統身分及職權，崔相穆也隨即卸下代理總統與代理總理身分，恢復原本副總理兼企畫財政部長職位。

韓悳洙廿四日發表談話說，美國總統川普一月就任後，美中為了爭霸展開激烈競爭，全球面臨新一輪地緣政治劇變及經濟秩序重塑；南韓人民並不希望國家偏向左右派任一方，只期望向前發展。

憲院廿四日上午宣判韓悳洙案。現有八位憲院法官中，有五人認為彈劾案不成立，一人認為成立，另有兩人（鄭亨植及趙漢暢）認為憲院根本不應受理此案。鄭是南韓總統尹錫悅前年直接任命，趙則是尹所屬的執政黨國民力量黨去年向國會推薦。

認為不成立的五人中，有四人提到儘管韓悳洙拒不任命國會提名並通過的三位準大法官，有違憲法和法律，但無法認定此舉失信於民，因此不存在讓其彈劾案正當化的事由。

駁回韓悳洙案的五名法官為李美善、金炯枓、鄭貞美、金福馨與憲院代理院長文炯培。其中金福馨認為韓悳洙雖未任命憲院法官，但「由於他沒有即刻任命之義務」，因此不屬違憲違法行為；其餘四人則認為韓悳洙在任命法官上的不作為，違反憲法及「國家公務員法」等法規，但未達必須彈劾去職程度。

對韓悳洙被控協助和默許尹錫悅去年十二月三日實施緊急戒嚴，駁回的五名法官均認為「無法認定因此違法違憲」，沒有證據與客觀資料能證明，韓悳洙曾積極作為協助戒嚴，故國會指控他是尹錫悅「內亂行為」共謀的彈劾理由不成立。

唯一認為韓悳洙案應成立的法官鄭桂先則表示，韓悳洙拒絕任命憲院法官，嚴重違反憲法和國家公務員法等法規，足以構成彈劾理由。

至於國會彈劾韓悳洙時，他已具代理總統身分，因此國會通過其彈劾案的標準是否應與彈劾總統一樣，即南韓憲法第六十五條規定，需有全體國會議員三分之二以上同意（南韓本屆國會議員共三百席）才能通過（即兩百票以上），而非國會通過總理彈劾案所需的全體國會議員三分之一以上同意（即一百票以上）的爭點，有六位法官並不認同。

這六人認為，國會對代理總統提出彈劾，應按其原本職位來適用表決法定人數，六位法官都認為國會當時以一百五十一票同意通過彈劾韓悳洙，沒有程序問題。

另外，南韓外交部廿四日說已向美中與日本說明韓悳洙案的判決結果，韓方願和美方持續鞏固同盟關係並擴大合作，並呼籲韓中日保持密切合作，以發展雙邊關係；韓裔的美國駐韓代理大使尹汝尚則說，美方將堅定不移支持同盟關係發展。

南韓 彈劾案 憲法

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